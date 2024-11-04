Rüyada ateş etmek ne anlama gelir? Rüyada ateş etmenin anlamı ne demek?

RÜYADA SİLAHLA HEDEFE ATEŞ ETMEK

Rüyada silahla hedefe ateş etmek düş sahibinin gereksiz yere kıskançlık yapan sevgilisi ile barışacağına, düzgün gitmeyen işlerinin düzeleceğine, içinde bulunduğu maddi ve manevi durumundan mutlu olacağına, hayırlı işler yapacağına, sağlık problemlerine şifa bulacağına işaret eder. Düş sahibinin sağduyusu ve sakinliği sayesinde tehlikeli bir durumdan kurtulacağına delalet eder. Eğer rüya sahibinin borçları varsa bu borçları kısa bir süre içinde kolay bir şekilde ödeyeceği rivayet edilir.

Hayırlı kısmete ve fırsatlar elde etmeye işaret eden bu rüyayı gören birinin yetenekleri ve becerileri sayesinde büyük kazanç sahibi olacağına inanılır. Düşü gören kişinin başarı sahibi olacağına yorulur. Hem maddi hem manevi olarak ciddi zararlara uğrayan düş sahibinin azmi ve sabrı sayesinde sorunlarının ve sıkıntılarının yok olacağı rivayet edilir.

Hayallerine ulaşmayı delalet eden bu rüyayı gören kişinin ailesi ile arasının düzeleceğine ve zararlarının telafi edileceğine yorulur. Düş sahibinin kısmetinin ve bahtının açık olacağına, daha fazla kazanç elde edeceğine ve kötü hissetmesine neden olan düşüncelerden arınacağı rivayet edilir.