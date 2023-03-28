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Bir kimse rüyada bir kuyumcuda bir altın zincir bozdurduğunu görürse bu, kendisine yakında hayır bereket ve bol rızkın geleceğine, hayatında bolca kazançlar elde edeceğine ve rızkının artacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada çok sayıda altın, ziynet eşyası bozdurduğunu görmesi neşeli, gelecekteki hayallerini gerçekleştirmenin bir göstergesidir. Bu rüya bundan sonraki hayatında tasa ve üzüntülerden kurtulacağına delalet eder. İbn Şirin’e göre, rüyada görülen altın veya gümüş, endişelerin sona ermesine ve kişinin sıkıntılarının biteceğine delalet eder demiştir.

Rüyada Başka Bir Yerde Altın Bozdurmak Anlamı Nedir?

Rüya yorumcularına göre rüyada altın görmek laf, söz, dedikodu ve zenginlikle bağdaştırılır. Rüyada altın parçaları veya altın paralar görmek dedikoduya, faydalı bilgiye sadık bir arkadaşa ve iyi bir eşe işarettir. Rüyada altın görmek, aynı zamanda kısmet ve kısmetin açılmasına delalettir. Rüyada sağ elinin altına dönüştüğünü görmek, bir kazançtır. Altın, hükümetten gelecek karları ve borcun sonunu gösterir. Bazen de rüyada altın görmek, rüya sahibinin sevdiğine kavuşacağına delalet eder. Rüyada başka bir yerde altın bozdurmak anlamı nedir? Rüyada kırık bir altın yüzüğü sattığını görmek, duygusal bir ilişkinin sona ermesine ve bu ilişkinin getirdiği tüm kısıtlama ve baskılardan kurtulabilmeye işaret eder.

Rüyada ağır altın küpe bozdurmak, tüm kısıtlamalardan kurtulma ve sorunlardan kurtulma ve rüya sahibinin çevresinde kendisini rahatsız edecek sözlere kulak tıkayacağına işaret eder. Rüyada külçe altın bulmak mal kaybetmeye işarettir. Rüyada külçe altına dönüşmek de hayra alamet değildir. Rüyada birinin size büyük bir altın verdiğini görmek, yüksek bir mertebeye ulaşacağınıza işarettir.

Rüyada altın madeni bulmak veya bir altın madeninde çalışmak, harika bir fırsatın yaklaştığına işarettir. Rüyada altın para görmek dedikodu olarak yorumlanır. Rüyada altınla karışık gümüş para görmek, duanın kabulüne ve hastalıktan kurtulmaya işarettir. Rüyada altın taktığını görmek, zulümden kurtulmaya ve refah içinde yaşamaya işarettir.

Rüyada Kuyumcuda Altın Bozdurduğunu Görmek

Rüyada ağırlığı epeyce olan bir altın kolyeyi bozdurmak, rüya sahibinin boynundaki ağır ve külfetli bir emanetten kurtulmasına işarettir. Rüyada altın halhalları bozdurmak isteyip de yapılamayan veyahut isteyip de gidilemeyen bir yere gitmekle tabir edilir. Rüyada altından bir kalem bozdurmak, istenilmeyen bir iş ve rüya sahibinin gerçek hayatta yaşayacağı büyük bir kayba işaret eder. Bir külçe altın satmak, evlilik sorunlarını ve anlaşmazlıkları çözmek için bir uyarıdır. Rüyada altını bozdurup bunun yerine elmas veya değerli taşlar almaya gelince, hayatta daha iyiye doğru gidecek olan olumlu değişikliklerdir. Rüyada kuyumcuda altın bozdurduğunu görmek Altın kemeri satmak ise, hayatındaki tüm krizlerin sonuna gelindiğinin bir simgesidir.

Rüyada altın gerdanlık bozdurmak, İbni Şirin'in yorumuna göre mutluluğa, hakları geri almaya ve hür olmaya, bütün sorunları ve krizlerin çözüleceğine yorumlanır. Rüyada bir kuyumcuda oturmak, dinlenmeye ve yorgunluktan kurtulmaya işaret eder. Çoğu zamanda bu rüya, rüya sahibinin katılacağı bir törende (nişan, düğün, etkinlik) dedikodulara kulak asmaması ve dedikoduların yapılacağı alanda bulunmaması gerektiğinin işaretidir. Rüya sahibi kalabalık bir ortama girdiğinde tüm sözlerden ve konuşmalardan uzak kalmalıdır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner