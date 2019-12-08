Bazılarımız neredeyse her gün rüya görür, bazılarımız ise neredeyse hiç görmez. Çok sık rüya görenler ise farklı farklı rüyalar ile karşımıza çıkmakta. Bunlar arasında rüyada abluka görmek var. Sizlere bunun anlamını açıklayacağız.

Rüyada Abluka Görmek:

Rüyada etrafınızın kuşatılarak ablukaya alınmış olduğunu gördüyseniz pek hayra yorulmaz. Çünkü kişinin düşmanlarının harekete geçeceğine ve kişinin rakipleri yüzünden zarara uğrayacağına işarettir. Diğer bir anlamı ise yaptığınız işte veya hayatınızda sizi çekemeyenler işlerinize engel olacak, işinizi bozmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

Rüyada Ablukadan Kurtulduğunu Görmek:

Eğer rüyada etrafındaki ablukayı aşarak kurtulduğunuzu gördüyseniz, iş hayatınızda para kazanmaya hiçbir engel kalmadığına işarettir. Ablukadan kurtulmak sıkıntılardan kurtulmak diye yorumlanır. Başarı olmak veya hayalinizde bir iş varsa onu yapabilirsiniz. Bir de rüyasında çok sevdiği birisini abluka içinden kurtarmak için yardım beklediğini gördüyseniz, tanıdığınız biri maddi açıdan yardım beklediğini ve yakın zamanda borç isteyeceği anlamına gelir.

Rüyada Düşmanı Ablukaya Almak:

Aslında bu rüyayı görmek hayra yorumlanır. Hayatınızda düşman varsa onları kontrol altında tutacağınıza, iş hayatınızda sabırlı olacağınıza, nefsiniz ve şeytanla başa çıkmayı öğrenmenize, kendinizi güçlü hissedip emin olmanıza, bilinçli ve sağlam adımlar atmanıza gibi yorumlar yapılmaktadır. Eğer tam tersi düşman tarafından kuşatıldığını gördüyseniz sindirim sistemi rahatsızlıklarına ve kabızlık çekmeye işarettir.