Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik Rüya Ersavcı, "İstemiyorum" isimli teklisiyle dinleyicisine Kadın Hakları için sesleniyor

        Rüya Ersavcı, 'İstemiyorum'u kadın hakları için seslendirdi

        1990'lı yıllarda 'İstemiyorum Baba' adlı şarkısıyla müzik sektörüne damgasını vuran Rüya Ersavcı, şimdi ise güçlü bir mesaj içeren yeni teklisi 'İstemiyorum' ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ersavcı'nın çalışması, kadın haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyduğu derin bağlılığı yansıtıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.03.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Rüya Ersavcı'nın 'İstemiyorum' adlı teklisinin söz ve müziği Sezgin İnceel’e ait. Şarkının aranje, miks ve mastering işlemleri ise müzik yapımcısı Altay Ekren tarafından gerçekleştirildi. Ersavcı, bu güçlü eserinde kadın haklarına dair önemli mesajlar vererek, toplumun kadına yönelik ürettiği stereotiplere karşı dik bir duruş sergiliyor. Şarkı, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkıda bulunmanın yanı sıra, kadınların maruz kaldığı zorluklara dikkat çekerek kadınlar için farkındalık projesine imza attı.

        • 2

          "Kadınlarla başlar hayat" sloganıyla başlayan şarkının sözlerinde, kadınların sıkça karşılaştığı bastırılma ve susturulma gibi zorluklara karşı direnişinin ifadesi bulunuyor. Ersavcı, müziğiyle sadece bir sanatçı olmanın ötesine geçerek toplumsal bir sorumluluk üstleniyor.

        • 3

          Rüya Ersavcı, 'İstemiyorum' adlı tekli ile sadece müzik dünyasında değil,aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alarak kadın hakları mücadelesine destek olmayı hedefliyor. Ersavcı'nın bu güçlü duruşu, müzikseverleri sadece melodisiyle değil, aynı zamanda içerdiği anlamlı mesajlarla da etkilemeye devam ediyor.

          "İstemiyorum" 8 Mart’ta tüm dijital platformlarda!

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        İklimlendirmeli uyuşturucu serası kurmuş! Pişkin savunma!
        5G için hedef 2026
        5G için hedef 2026
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Zeki Demirkubuz'dan Nuri Bilge Ceylan'a 'net' gönderme
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Yanlışlıkla evi arandı, milyon dolarlık tazminat kazandı
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Öğrenci yurdunda 10 çocuğa taciz ve istismar! İstenen ceza belli oldu!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Mısır'a kaçmışlardı! Yakalama kararı
        Habertürk Anasayfa