Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler BBC Dünya Rusya’nın esir takasında serbest bıraktığı eski ABD piyadesi, Ukrayna’daki çatışmalarda yaralandı

        Rusya’nın esir takasında serbest bıraktığı eski ABD piyadesi, Ukrayna’daki çatışmalarda yaralandı

        Rusya ile ABD arasında geçen yıl Nisan ayında Türkiye'de gerçekleşen esir takası sonucu serbest bırakılan ABD'li eski deniz piyadesi Trevor Reed'in Ukrayna'da çatışmalar sırasında yaralandığı ortaya çıktı.

        Giriş: 26.07.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'nın esir takasında serbest bıraktığı eski ABD piyadesi, Ukrayna'daki çatışmalarda yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya ile ABD arasında geçen yıl Nisan ayında Türkiye’de gerçekleşen esir takası sonucu serbest bırakılan ABD’li eski deniz piyadesi Trevor Reed’in Ukrayna’da çatışmalar sırasında yaralandığı ortaya çıktı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Reed, Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline karşı bilinmeyen bir tarihte savaşa katıldı ve burada yaralandı.

        Bakanlık yetkilileri, Reed’in ABD ile bağlantılı herhangi bir faaliyet içerisinde olmadığını vurgularken, Amerikalıların Ukrayna’ya seyahat etmekten kaçınmaları uyarısını tekrarladı.

        Reed, bir sivil toplum kuruluşu tarafından Almanya’ya sevk edildi.

        ABD Dışişleri Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, Pentagon’un Reed’in durumundan haberdar olduğunu kaydetti.

        Patel, “Ukrayna’daki savaşta yer almak için buraya seyahat etmenin ciddi bir ölüm, yaralanma ve esir alınma riski taşıdığı yönündeki değerlendirmemiz sürüyor” uyarısında bulundu.

        Reed’in mevcut durumu ve Ukrayna’ya ne zaman, nasıl gittiği gibi detaylar belirsizliğini koruyor.

        Yetkililer Reed’in Ukrayna’nın doğusunda yaralandıktan sonra Kiev’de hastaneye götürüldüğünü, buradan da Almanya’ya götürüldüğünü söylüyor.

        Sahadan bilgi veren kaynaklar, Reed’in iki hafta önce bir mayına bastıktan sonra şarapnelle yaralandığını aktardı.

        Trevor Reed 2019'da Moskova'dayken sarhoş araç kullanmak ve iki polisin hayatını tehlikeye atmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

        Ankara'daki esir takasında Reed’e karşılık ABD, Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etmişti.

        Yoraşenko ise 2010'da Liberya'da ABD'li özel birlikler tarafından ABD'ye kokain sokmaya çalışma girişimi nedeniyle tutuklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"