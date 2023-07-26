Rusya’nın esir takasında serbest bıraktığı eski ABD piyadesi, Ukrayna’daki çatışmalarda yaralandı

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Rusya ile ABD arasında geçen yıl Nisan ayında Türkiye’de gerçekleşen esir takası sonucu serbest bırakılan ABD’li eski deniz piyadesi Trevor Reed’in Ukrayna’da çatışmalar sırasında yaralandığı ortaya çıktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre Reed, Rusya’nın Ukrayna’daki işgaline karşı bilinmeyen bir tarihte savaşa katıldı ve burada yaralandı.

Bakanlık yetkilileri, Reed’in ABD ile bağlantılı herhangi bir faaliyet içerisinde olmadığını vurgularken, Amerikalıların Ukrayna’ya seyahat etmekten kaçınmaları uyarısını tekrarladı.

Reed, bir sivil toplum kuruluşu tarafından Almanya’ya sevk edildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Yardımcısı Vedant Patel, Pentagon’un Reed’in durumundan haberdar olduğunu kaydetti.

Patel, “Ukrayna’daki savaşta yer almak için buraya seyahat etmenin ciddi bir ölüm, yaralanma ve esir alınma riski taşıdığı yönündeki değerlendirmemiz sürüyor” uyarısında bulundu.

Reed’in mevcut durumu ve Ukrayna’ya ne zaman, nasıl gittiği gibi detaylar belirsizliğini koruyor.

Yetkililer Reed’in Ukrayna’nın doğusunda yaralandıktan sonra Kiev’de hastaneye götürüldüğünü, buradan da Almanya’ya götürüldüğünü söylüyor.

Sahadan bilgi veren kaynaklar, Reed’in iki hafta önce bir mayına bastıktan sonra şarapnelle yaralandığını aktardı.

Trevor Reed 2019'da Moskova'dayken sarhoş araç kullanmak ve iki polisin hayatını tehlikeye atmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

Ankara'daki esir takasında Reed’e karşılık ABD, Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etmişti.

Yoraşenko ise 2010'da Liberya'da ABD'li özel birlikler tarafından ABD'ye kokain sokmaya çalışma girişimi nedeniyle tutuklanmıştı.