Türkiye, Rusya’dan uzun vadeli (20 yıl ve üzeri) sözleşmelerle, fiyatın Brent petrole ve petrol ürünlerine bağlı olduğu, tüketilmeyen miktarın parasının ödendiği, diğer deyişle “al ya da öde” yaptırımlarına bağlanan doğal gaz ithal ediyor. Avrupa Birliği (AB) tarafından geliştirilen mevzuat çerçevesinde serbestleşen doğal gaz piyasaları, fiyatın daha esnek olduğu, piyasa dinamiklerini yansıtan gaz ticaret merkezlerinin (hub) gelişimini hızlandırdı. Bu merkezlerde, artan rekabet sayesinde gaz fiyatları belirgin biçimde düştü.
ÖNCE AVRUPA
Gazprom da bu sürecin dışında kalamadı. Şirket, 2018 yılının Eylül ayında Avrupa’ya kısa vadeli fiziksel doğalgaz satışları için Elektronik Satış Platformu’nu devreye aldı. Şirket, şimdi bu uygulamayı Türkiye’yi içine alacak biçimde genişletiyor.
ESP üzerinden yapılacak ilk ihale, Türkiye– Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar giriş noktasını kapsayacak ve spot ithalat lisansı olanlar tekliflerini, 9–11 Kasım arasında verebilecek.
“GAZPROM’UN YAKLAŞIM DEĞİŞİMİ”
Peki, bu gelişmenin sektöre ve vatandaşa etkisi ne olacak? Eski PETFORM Genel Sekreteri ve Glocal Group Danışmanlık, Yatırım ve Ticaret Kurucusu Eser Özdil, ESP üzerinden doğal gaz satışını, Gazprom’un Türkiye piyasasına yönelik yaklaşımındaki değişimin ön göstergesi olduğunu söyledi.
Özdil, “Biliyorsunuz, Gazprom Avrupalı şirketlerin esnek ve rekabetçi fiyatlardan doğal gaz satışına yönelik taleplerine uzun süre duyarsız kalmıştı. Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulan serbestleşmeye ilişkin mevzuat hükümleri ve artan küresel rekabet nedeniyle bu tutumundan vazgeçmek zorunda kaldı. Türkiye, Avrupa ülkelerinin tecrübelerinden hareketle daha rekabetçi ve esnek kontratlarla doğal gaz tedarik etmek için hem EPDK tarafından yürürlüğe konulan ikincil mevzuat hem de LNG alt yapısını geliştirmeye yönelik yatırımlarla uzun zamandır elini güçlendirmeye çalışıyor” dedi.
Özdil, Türkiye’nin buradan hareketle uluslararası piyasalardan ithal ettiği sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) miktarını artırdığını belirterek, bu yolla Rusya başta olmak üzere boru hattı tedarikçilerine güçlü bir mesaj verdiğini vurguladı.
RUSYA İLE 16 MİLYAR METREKÜP KONTRAT SONA ERİYOR
Özdil, sözlerini şöyle sürdürdü:
“2021 yılında BOTAŞ ve özel sektör şirketlerinin yılda yaklaşık 16 milyar metreküpe tekabül eden ithalat kontratları sona erecek. Bunun 8 milyar metreküpü Gazprom ile imzalanmış olanlar. Bildiğimiz kadarıyla Gazprom ile Türk şirketler arasında yürütülen fiyat ve kontrat müzakerelerinde, tarafların farklı beklentileri nedeniyle henüz bir neticeye ulaşılamadı.”
GAZPROM’UN PAYI GERİLİYOR
Gazprom’un Türkiye piyasasındaki payının son 2 yılda ciddi şekilde azaldığını belirten Özdil, “Bu ortamda, kısa dönemli ve spot piyasa koşulları çerçevesinde gaz satışına yönelik Gazprom’un attığı bu adımı çok önemsiyorum. Zira bu adım, sadece 2021 yılında sona erecek kontratların yerlerini daha rekabetçi olanlara bırakmasına değil, Avrupa’da gözlemlediğimiz boru gazı ile LNG rekabetinin ülkemizde de sıkılaşarak daha uygun fiyatlardan gaz tedarikine imkan vermesi gibi olumlu neticeler getirebilir” diye konuştu.
Bunun için LNG terminallerine özel sektörün erişiminin önündeki tüm engellerin de kaldırılması gerektiğini savunan Özdil, “16 milyar metreküplük Mavi Akım sözleşmesinin de 2025 yılında biteceğini düşünürseniz, Malkoçlar giriş noktası için atılan bu adımın önümüzdeki yıllarda önce Türk Akım, sonra da Mavi Akım için de uygulanabileceğini bekleyebiliriz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!