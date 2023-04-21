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Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod kentine, Rus Su-34 savaş uçağından mühimmat düştü. Meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı

Giriş: 21.04.2023 - 02:56 | Güncelleme: ABONE OL
Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı
Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı
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AA

Rusya'nın güneyinde Ukrayna sınırına yakın Belgorod şehir merkezine Rus Su-34 savaş uçağından mühimmat düşmesi sonucu patlama meydana geldiği bildirildi.

Şehir merkezindeki patlamaya ilişkin ilk açıklamayı Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov yaptı.

BAZI BİNALARDA VE ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Patlama sonucunda şehir merkezinde bir kavşakta 20 metre yarıçapında bir büyük çukur oluştuğunu belirten Gladkov, bazı binalarda ve pak halindeki araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI

AA'nın haberine göre Gladkov, patlamada 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Vali Gladkov’un açıklamasının hemen arkasından Rusya Savunma Bakanlığından patlamaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "20 Nisan 2023’te Moskova saatiyle 22.15 sularında Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 uçağının Belgorod şehri üzerinde uçuşu esnasında olağan olmayan bir şekilde havacılık mühimmatı düştü." bilgisi paylaşıldı.

Olayda konutlarda hasar meydana geldiği ve can kaybı yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, konuya ilişkin ortak soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Olayla ilgili sosyal medyada, şehir merkezinde önce uçak sesinin duyulduğu, kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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