Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı

Patlama sonucunda şehir merkezinde bir kavşakta 20 metre yarıçapında bir büyük çukur oluştuğunu belirten Gladkov, bazı binalarda ve pak halindeki araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

Olayla ilgili sosyal medyada, şehir merkezinde önce uçak sesinin duyulduğu, kısa bir süre sonra patlamanın meydana geldiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı.

Açıklamada, "20 Nisan 2023’te Moskova saatiyle 22.15 sularında Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 uçağının Belgorod şehri üzerinde uçuşu esnasında olağan olmayan bir şekilde havacılık mühimmatı düştü." bilgisi paylaşıldı.