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        Haberler Dünya Avrupa Rusya’da petrol depolama tesisine İHA saldırısı

        Rusya’da petrol depolama tesisine İHA saldırısı

        Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki petrol depolama tesisinde insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 06:16 Güncelleme: 09.05.2024 - 06:16
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        Rusya'da petrol depolama tesisine İHA saldırısı
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        Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesindeki Anapa şehrinde bulunan petrol depolama tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre, yangının saldırı yapan 6 İHA’nın düşürülmesi ve düşerken tesise hasar vermesi nedeniyle çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, olay nedeniyle ölü veya yaralının bulunmadığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

        Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın petrol tesislerine yönelik son dönemde çok sayıda İHA saldırısı gerçekleştirilirken, bazı tesislerdeki faaliyetler onarım için durdurulmuştu.

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        #Son dakika haberler
        #rusya
        #Krasnodar
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