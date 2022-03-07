Rus teknoloji şirketi Yandex’ten açıklama!

Son dakika haberi: Rusya yaptırımları ile ilgili Yandex açıklama yaptı! - Güncel Haberler

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatı nedeniyle teknoloji devleri dahil olmak üzere onlarca küresel şirket ve marka Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Teknoloji cephesinde Apple, Intel, Adobe ve Microsoft gibi şirketlerin ülkedeki satışlarını askıya alması ve Rusya’nın Facebook ve Twitter’a erişimi engellemesi ile birlikte gözler Rus teknoloji şirketlerine çevrildi.Bu alanda ilk akla gelen şirket ise Türkiye’de de yakından bilinen ve yaygın bir şekilde kullanılan Yandex.

Rusya’da Moskova Borsası’nın yanısıra ABD’de New York Borsası’nda da işlem gören Yandex, Ukrayna’da başlatılan askeri operasyon kapsamında yaşanan son jeopolitik gelişmelerin şirket üzerindeki etkisine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Yandex’in yatırımcı ilişkileri internet sitesinde de yerini alan açıklamada, Yandex N.V.'nin, herhangi bir bağlı şirketinin, Yönetim Kurulu üyelerinin veya ana hissedarlarının hiçbirinin Batı dünyasının Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararlarının hedefi olmadığı belirtildi.

"MEVCUT TEKNOLOJİLERİMİZ 12-18 AY YETER"

Rusya'daki müşterilere tedarik ve hizmetleri askıya alan ABD, İngiltere ve Avrupa merkezli şirketlere değinilen açıklamada, özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Mevcut veri merkezi kapasitemizin ve operasyonlar için kritik olan diğer teknolojilerin, en az önümüzdeki 12 ila 18 ay boyunca olağan seyrinde çalışmaya devam etmemize izin vereceğine inanıyoruz.”

“İşletmemizde veya hizmetlerimizde kullanılan donanım, yazılım veya diğer teknolojilerin uzun süreli askıya alınması durumunda, alternatif kaynakları güvence altına alamazsak, operasyonlarımız zaman içinde maddi olarak olumsuz etkilenebilir.”

“Birçok tedarikçinin Rusya'ya tüketim mallarının satışını askıya alma niyetlerini açıkladığını ve birkaç büyük nakliye şirketinin Rusya'ya sevkiyatı durdurduğunu anlıyoruz. Bu tür eylemler, uzatılırsa, Yandex.Market aracılığıyla sunabileceğimiz ürün sayısında ve seçiminde azalmaya neden olacaktır."

Şu anda Rusya'daki bazı finansal kurumların SWIFT sisteminden bloke edilmesinin Yandex’in günlük operasyonlarını etkilemesini beklemedikleri ifade edilen açıklamada, Yandex’in 28 Şubat 2022 itibariyle, Yandex'in yaklaşık 615 milyon dolar (bunun yaklaşık 370 milyon doları karşılığı Rusya dışında bulunan) nakit bakiyesi ve yaklaşık 47 milyar Ruble nakit ve nakit benzerleri bulunduğu aktarıldı.

“YETERLİ KAYNAĞIMIZ YOK”

28 Şubat'ta NASDAQ ve New York Menkul Kıymetler Borsası'nda Yandex de dahil olmak üzere Rusya'da maddi operasyonları olan bir dizi şirketin menkul kıymetlerinin işlemlerinin durdurulması kararı alındığı hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

“2025'te vadesi dolacak tahvillerimizin koşulları uyarınca, NASDAQ'ta A Grubu hisselerimizin alım satımının 5 işlem gününden daha uzun süre askıya alınması durumunda, bu tahvillerin sahipleri, bizden kağıtlarını itfa etmemizi talep etme hakkına sahip olacaklar (Bu kağıtların mevcut anapara tutarı 1.25 milyar dolar). Bu tür bir geri ödeme hakkının tetiklenmesi durumunda, Yandex grubu bir bütün olarak şu anda tahvil sahiplerine ödeme yapabilmek için yeterli kaynağa sahip değil. Rus yan kuruluşlarımızdan Hollandalı ana şirketimize ek fon dağıtmamız engellenirse Yandex, tahvillerin çoğunu kullanmak için yeterli kaynağa sahip olmayacak. Bu geri ödeme hakkının tetiklenmesi durumunda, bu konuda hangi adımları atacağımızı ve başka hangi finansman kaynaklarının bize sunulacağını belirlemek için şu anda acil durum planlaması yapıyoruz.”

2011 YILINDA TÜRKİYE'YE GELDİ

1997 yılında Rusya’da kurulan merkezi Moskova’daki Leo Tolstoy caddesinde bulunan internet şirketi Yandex’in harita ve navigasyon başta olmak üzere arama motoru, e-posta, çeviri, bulut depolama gibi çok sayıda servisi bulunuyor. Rusya Federasyonu genelinde arama motoru pazarında yüzde 46’lık pay ile yüzde 52’lik payı olan Google’ın ardından ikinci sırada yer alan Yandex, Türkiye’de de 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştı.

İSTANBUL'DAKİ OFİSİNİ 2020'DE KAPATTI

Türkiye'de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren Yandex, Türkiye'de İstanbul'da bulunan ofisini 2020 yılının Eylül ayında kapatma kararı almıştı. Şirket, Türkiye’deki faaliyetlerini Ekim 2020’den bu yana Rusya merkezli olarak devam ediyor.

YANDEX TÜRKİYE OFİSİNİ KAPATIYOR!

Şubat 2022 verilerine göre Türkiye arama motoru pazarında Yandex’in payı yüzde 23 seviyesinde (Google yüzde 72’lik paya sahip). Yandex’in Rusya işgali altındaki Ukrayna’da ise arama motoru pazarındaki payı yüzde 5 düzeyinde. Ukrayna’da Google’ın yüzde 93’lük payı bulunuyor.