Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Rusya merkezli arama motoru Yandex'in Türkiye'deki ofisini kapatma kararı aldığı öğrenildi. Yandex Türkiye pazarına 2011 yılında girmişti. Konuyla ilgili olarak iletişime geçtiğimiz Yandex'in Türkiye ofisi, kapanış kararını yalanlamadı. Ancak gelişmelerle ilgili olarak açıklamanın e-posta aracılığıyla duyurulacağı belirtildi.

EKİMDEN İTİBAREN OPERASYONLARINA RUSYA'DAN DEVAM EDECEK

Şirketin Türkiye'deki operasyonlarını Ekim ayından itibaren Rusya merkezli olarak devam edeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'DE PAZAR PAYI YÜZDE 12.8

Google'ın yüzde 84'lük pazar payına sahip olduğu Türkiye arama motoru pazarında Yandex'in ise Ağustos 2020 itibariyle yüzde 12.8'lik pazar payı bulunuyordu.

NAVİGASYON ALANINDA DA FAALİYET GÖSTERİYORDU

1997 yılında kurulan Yandex, Türkiye'de arama motorunun yanı sıra e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteriyordu.