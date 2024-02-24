Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı! Zelenskiy: Biz galip geleceğiz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 2 yıl önce 24 Şubat'ın sabahında Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon" başlattığını duyurmasının ardından iki yıl geride kaldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılında açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'yı yenmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

"UKRAYNA'NIN BİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ" Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu büyük ülkenin sevgili büyük insanları, her biriniz ile son derece gurur duyuyorum. Her birinize inanıyorum. Herkes savaşın bitmesini ister ama hiçbirimiz Ukrayna'nın bitmesine izin vermeyeceğiz. Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



That is why when it comes to ending the war, we always add: on our… pic.twitter.com/MQttTK8Ex2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024 Gelecekte bağımsız kelimesi Ukrayna kelimesinin yanında yer alacak, biz bunun için savaşıyoruz. Biz galip geleceğiz. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı Haberi Görüntüle REKLAM Tüm askerlerimize, halkımıza ve dünyanın her yerinde bizimle ve hakikatle birlikte duran herkese teşekkür ediyorum. Ukrayna'ya zafer!" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: RUSYA'YA ASİMETRİK YANIT VERECEĞİZ Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, "Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak." ifadesini kullandı. Sırskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılı olduğuna işaret ederek, bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük savaş olduğunu kaydetti. Ukrayna'nın savaşa direndiğini ifade eden Sırskiy, silah ve tahliye arasında silahları seçtiklerini, başkent Kiev'i, Yılan Adası'nı kurtardıklarını hatırlattı. Sırskiy, sonra Harkiv taarruzu gerçekleştirildiğini ve Herson'un kurtarıldığını belirterek, "Ukrayna'nın karşı taarruz girişimi de oldu ancak ne yazık ki nesnel koşullar nedeniyle istenen sonuç elde edilemedi. Bugün tüm cephe hattı boyunca düşmanla savaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM Rus saldırılarını püskürtmeyi sürdüren tüm Ukrayna askerlerine teşekkür eden Sırskiy, ayrıca askeri destek sağlayan uluslararası ortaklarına da minnettar olduğunu kaydetti. Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü Haberi Görüntüle Sırskiy, yakın zamanda Rusya'ya havada da asimetrik bir yanıt vereceklerini belirterek, "Yanan Rus uçaklarının sayısı daha da artacak. Devlet yönetimi bunun için mümkün olan her şeyi yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB KOMİSYONU BAŞKANI UKRAYNA'DA Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'daki savaşın 2'nci yıl dönümünde Kiev'den destek mesajını yineledi. Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın yıl dönümünde Kiev'e gitti. AB Komisyonu Başkanı, "Ukrayna tümüyle özgür olana dek finansal, ekonomik, askeri ve etik açıdan desteği sürdüreceğiz." ifadesini kullandı. In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024 Von der Leyen'e, AB Dönem Başkanı Belçika'nın Başbakanı Alexander de Croo da eşlik ediyor.

UKRAYNA, RUSYA İÇİN BİR ZAFER OLMAYACAK” ABD Başkanı Joe Biden, savaşın 2’nci yıl dönümü için 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, “Bir yıl önce ekibimle birlikte korkmadan şunu ilan etmek için Kiev'e geldik: Ukrayna'ya desteğimiz sarsılmayacak, dünya demokrasileri bölünmeyecek ve yorulmayacağız. Bir imparatorluğu yeniden inşa etmeye kararlı bir diktatör, halkın özgürlük sevgisini asla silemez. Vahşet hiçbir zaman özgür olanın iradesini ezmeyecektir. Ukrayna asla Rusya için bir zafer olmayacak” ifadelerine yer verdi. NATO'nun X sosyal medya resmi hesabından Ukrayna’ya olan desteğin altı çizilerek, “Siz Ukraynalılar, inandığınız şey uğruna savaşmanın ne demek olduğunu dünyaya gösteriyorsunuz. Sizi yolun her adımında destekleyeceğiz” açıklamasını yaptılar. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Von der Leyen ziyareti hakkında, “Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının 2. yılı için Kiev'deyim. Ukrayna halkının olağanüstü direnişini kutlamak için. Her zamankinden daha fazla Ukrayna'nın yanındayız. Mali olarak, ekonomik olarak, askeri olarak, ahlaki olarak. Ta ki ülke nihayet özgür olana kadar” açıklamasını yaptı. Von der Leyen ayrıca Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu binasının Ukrayna bayrağı renkleriyle aydınlatıldığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Kahraman Ukrayna halkı iki yıldır ülkelerini saldırganlara karşı savunarak şehirleri ve bölgeleri özgürleştiriyor ve cesurca her şeye meydan okuyor. AB Komisyonu Ukrayna bayrağının renkleriyle süsleniyor ve onu savunanları onurlandırıyor” ifadelerini kullandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline dikkat çekerek, “Neredeyse iki yıl önce Putin savaşı seçti ve Ukrayna'yı işgal ederek Ukrayna halkına tarifsiz şiddet ve vahşet uyguladı. İki yıl sonra bir şeyi çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum: Kanada'nın Ukrayna'ya olan desteği sarsılmaz ve kesin olmaya devam ediyor. Slava Ukrayna” dedi. "UKRAYNA, AVRUPAMIZ İÇİN SAVAŞIYOR" Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna’ya olan bağlılıklarının sarsılmayacağını belirterek mesajında, “İki yıllık savaş. Hırpalanmış ve yaralanmış ama hala ayakta. Ukrayna kendisi için, idealleri için, Avrupamız için savaşıyor. Ona olan bağlılığımız sarsılmayacak” ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, mesajında Rusya’nın yasa dışı şekilde Ukrayna’yı işgal ettiğini vurgulayarak, “Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve yasadışı işgaline başlama seçimini yapmasının üzerinden iki yıl geçiyor. Ukrayna'nın özgürlük ve demokrasisini savunmak her zamanki kadar önemli. Birkaç hafta önce Kiev'de de söylediğim gibi, her birimizin güvenliği buna bağlı” dedi.