Rusya-Ukrayna Savaşı'nın simgesi olan Olena Kurilo savaşın ikinci yılında evine döndü
Bundan 2 yıl önce Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başladığı ilk günlerde, yaralı hali fotoğraflanan ve savaşın sembol yüzü haline gelen Olena Kurilo, savaşın ikinci yılında evine döndü. Bu süreçte yaşadıklarını anlatan Kurilo, "Yaralanmamış olsaydım ülkemi asla terk etmezdim." diyerek tedavisi biter bitmez hemen eve dönüş bileti aldığını söyledi
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat 2022'de Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Wolfgang Schwan'ın fotoğrafladığı ve savaşın sembol yüzü haline gelen Olena Kurilo, Rus saldırısı sırasında yaralandığı Harkiv'e döndü.
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Kurilo, savaşın ilk günlerinde uluslararası basının manşetlerinde yer alan fotoğrafını çeken AA muhabiriyle Chuhuiv semtindeki aynı yerde bir araya geldi.
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Rusya'nın hava saldırısı sırasında yaşadığı binaya roketin isabet etmesi sonucu yaralanan Kurilo, koşullar nasıl olursa olsun yurt dışında kalmak istemediğini, Ukrayna'ya geri dönmeye karar verdiğini söyledi.
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"YARALANMAMIŞ OLSAYDIM ÜLKEMİ ASLA TERK ETMEZDİM"
Kurilo, "Yaralanmamış olsaydım ülkemi asla terk etmezdim." diyerek tedavisi biter bitmez hemen eve dönüş bileti aldığını kaydetti. Polonya ve İngiltere'nin başkenti Londra'da göz ameliyatı olduğunu aktaran Kurilo, buna rağmen sağ gözündeki görüşün gittikçe azaldığını ifade etti.
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ABD'nin yardımlarına ilişkin ise Kurilo, "ABD'den yardım almayı dört gözle bekliyorduk ancak ne yazık ki olmadı. Avrupa bizim yanımızda. Sağ duyunun galip geleceğini ve bize kazanacağımız silahların verileceğini umuyoruz." dedi.
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"RUSYA BİR ŞEKİLDE BİZİ YENMEYİ BAŞARIRSA..."
Kurilo, uluslararası toplumdan gelen desteklerden dolayı müteşekkir olduğunu belirterek "Ancak şunu anlamalısınız ki Rusya bir şekilde bizi yenmeyi başarırsa, sırada siz olacaksınız." dedi.
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SAVAŞIN UNUTULMAZ KARELERİNDEN BİRİ OLMUŞTU
AA foto muhabiri Schwan'ın, Ukrayna'nın Harkiv kentinde çektiği ve savaşın simgesi haline gelen Olena Kurilo'nun fotoğrafı, dünya çapında sayısız medya kuruluşunun ilgisini çekmişti.
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CNN, savaşın başladığını Schwan'ın çektiği Olena Kurilo fotoğrafı ile duyururken, The Guardian, The Times, The Sun, Independent ve Bild başta birçok uluslararası gazetede birinci sayfadan kullanılan AA'nın fotoğrafı, CNN, BBC gibi uluslararası televizyon kanallarına ait haber sayfalarında da geniş yer bulmuştu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.