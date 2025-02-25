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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısını vurduk | Dış Haberler

        Rusya: Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısını vurduk

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısını vurduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:19 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:19
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        Rusya: Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısını vurduk
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        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısını yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

        Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 44 bin 431 İHA, 596 hava savunma füze sistemi, 21 bin 734 tank ve zırhlı araç, 1521 çok namlulu roketatar, 22 bini aşkın obüs ve havan topu ile 32 bin 99 özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.

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