Rus birlikleri Kiev yakınında hidroelektrik santrali ele geçirdi

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti.

Saldırılar tüm hızıyla sürerken ve Rusya'ya karşı yaptırım paketleri bombardımanı durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor. Odessa ve Kherson kentlerinden de silah sesleri geldiği ifade ediliyor.

Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi.

Melitopol'un Rusya tarafından ele geçirilirken konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı "Rus askerleri Melitopol'da denetimi aldı" ifadelerini kullandı.