Rusya Ukrayna'da askeri üs kuracak mı?

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarını tanıyacaklarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna hattından gerilim tırmanırken Financial Times ve Reuters'ta yer alan haberlerde Putin'in orduya 'Ukrayna girin' emri verdiği öne sürüldü. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda askeri üs kurup kurmayacağına ilişkin konuştu.

Putin'in Donetsk ve Luhanks kararnamesinin oylanacağı oturumda açıklama yapan Rudenko, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda henüz askeri üs kurmayı düşünmediklerini söyledi.

Rudenko, "Ancak iki taslak anlaşma gündemde, Rusya'nın gerektiğinde adım atacak" dedi.

Putin dün gece yaptığı konuşmada, "Hızlı bir şekilde karar alacağım Donbas ve Luhans bölgesindeki iki cumhuriyeti kabul ediyorum. İki cumhuriyetin mevcudiyetini onaylamak için yakın gelecekte döküman imzalayacağız. Lütfen ateşi kesin, aksi takdirde mevcut rejim dökülen tüm kandan sorumlu olacaktır. Bu kararı açıklayarak Rusya halkını ve vatandaşlarını destekleyeceğimizi belirtmek istiyorum" demişti.