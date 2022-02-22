Avrupa'dan flaş "Rusya'ya yaptırım" açıklaması

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, derhal uluslararası bir yaptırım paketi yapılacağını ve Rusya'ya karşı ilk ekonomik yaptırım kararlarını bugün açıklayacaklarını söyledi. İngiltere Başbakanı, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımın çok sert olacağını ifade etti.

Johnson, Putin'in Ukrayna'nın egemenliğini ve uluslarası hukuk kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Johnson ayrıca "Zamanında Kırım ilhak ederince yeterince sert olmadık" derken "Rusya gazına bağımlı kalmaktan uzaklaşmalıyız" dedi.

AB'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri bakanlarının bugün Rusya'ya karşı yaptırımları açıklayacaklarını söyledi. Borrell "Oybirliği ile karar çıkacağından eminim" diye ekledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da AB'deki mevkidaşlarıyla gerçekleştirecekleri toplantıda hangi yaptırımların uygulanacağı konusunda görüşeceklerini belirtti. Le Drian, Putin'in ayrılıkçıları tanımasının uluslarası hukukun ve Minsk barış anlaşmasının ihlali olduğunu belirtti.

UKRAYNA'DAN YAPTIRIM YORUMU

Ukrayna ise yaptırım kararlarına ilişkin ilk yorumda bulunarak "Rusya'ya karşı 'sert yaptırımların' zamanının geldi" dedi.