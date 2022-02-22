Rusya'dan yaptırımlara ilişkin ilk açıklama

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'dan gelen yaptırım açıklamalarına ilk yanıtı verdi. Lavrov, Batı ülkelerinin şartlar ne olursa olsun her durumda yaptırım uyguladığını ve bunun beklendiğini ifade etti.

Lavrov "Avrupalı, ABD'li ve İngiliz yetkililer, Rusya'yı cezalandırmak konusunda yorulana ve tüm güçlerini tüketene kadar durmayacaklar. Rusya bunlara alışkın. Onlar zaten bizi her türlü yaptırımla tehdit ediyor. Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya bunlara alışkın" dedi.