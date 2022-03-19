Rusya uçuşlarında sigorta riski

Havacılık uzmanı Zafer Yeşilgül, Habertürk'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Sigortalarımızı iptal ettiler. Hem uçak sigortası hem uçaktaki yolculuk sigortası, hem de üçüncü şahıslara verilecek zarar. Bunun daha da önemlisi uçak üreticileri, parasını ödediğimiz, mülkü bize ait olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan uçakları uçamaz duruma getiriyorlar".
Öte yandan Rusya'ya giden uçaklara servis desteği ve sigorta yapılmayacak. Rus yolcu taşıyan uçaklar için de bu kurallar uygulanacak.
"RUSYA VE BELARUS UÇUŞLARI SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA"
Yeşilgül, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:
"Biz uçaklarımızın sigortalarını bir kısmını İngiltere bir kısmını da Amerikan merkezli sigorta şirketlerine yaptırıyoruz. Rusya ve Belarus'a uçacak olan uçuşlarda uçaklarımızın sigorta kapsamı dışına alınacağını bildirdiler. Bu nedir? Uçağımız Moskova'ya indiğinde, bir kırıma uğradığında uçağımızın sigortası olsa bile, bu şirketler bu sigortayı karşılamıyorlar".
Rusya'ya yaptırımlar sadece ülkelerin aldığı kararlarla sınırlı kalmadı. Bazı firmalardan da yaptırım adımları geldi. O alanlardan biri de havayolu taşımacılığı.
"RUSYA'DA ARIZALANAN UÇAKLAR TAMİR EDİLEMEYECEK"
Yeşilgül şunları aktardı:
"Biz de dünyaya tekstil ihraç ediyoruz. 'Siz bunları Atina'da giyemezsiniz, şurada giyemezseniz' nasıl diyemeyeceksek. Türkiye'de sahibi Türk olan, sahibi Türk olan bir uçağın uçuşunun bu şekilde kesilmesini yasaklayamaz"
Diğer yandan uygulamadan vazgeçilmez ise arızalanan uçaklar tamir edilemeyeceğini belirten Yeşildere, "Uçağımız orada arıza yaparsa, hiçbir şekilde parça tedariği, herhangi bakım ekibinin gönderilmesini sağlamıyor. Yani biz Moskova'da arıza yaparsak o uçak orada kalacak. Sigorta şirketlerin Türkiye'ye uygulamış olduğu ya da uygulamayı düşündükleri bu ablukanın önüne almamız lazım.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!