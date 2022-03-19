Rusya uçuşlarında sigorta riski

HABERTURK.COM

Havacılık uzmanı Zafer Yeşilgül, Habertürk'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Sigortalarımızı iptal ettiler. Hem uçak sigortası hem uçaktaki yolculuk sigortası, hem de üçüncü şahıslara verilecek zarar. Bunun daha da önemlisi uçak üreticileri, parasını ödediğimiz, mülkü bize ait olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan uçakları uçamaz duruma getiriyorlar".

Öte yandan Rusya'ya giden uçaklara servis desteği ve sigorta yapılmayacak. Rus yolcu taşıyan uçaklar için de bu kurallar uygulanacak.

"RUSYA VE BELARUS UÇUŞLARI SİGORTA KAPSAMI DIŞINDA"

Yeşilgül, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Biz uçaklarımızın sigortalarını bir kısmını İngiltere bir kısmını da Amerikan merkezli sigorta şirketlerine yaptırıyoruz. Rusya ve Belarus'a uçacak olan uçuşlarda uçaklarımızın sigorta kapsamı dışına alınacağını bildirdiler. Bu nedir? Uçağımız Moskova'ya indiğinde, bir kırıma uğradığında uçağımızın sigortası olsa bile, bu şirketler bu sigortayı karşılamıyorlar".

Rusya'ya yaptırımlar sadece ülkelerin aldığı kararlarla sınırlı kalmadı. Bazı firmalardan da yaptırım adımları geldi. O alanlardan biri de havayolu taşımacılığı.

"RUSYA'DA ARIZALANAN UÇAKLAR TAMİR EDİLEMEYECEK"

Yeşilgül şunları aktardı:

"Biz de dünyaya tekstil ihraç ediyoruz. 'Siz bunları Atina'da giyemezsiniz, şurada giyemezseniz' nasıl diyemeyeceksek. Türkiye'de sahibi Türk olan, sahibi Türk olan bir uçağın uçuşunun bu şekilde kesilmesini yasaklayamaz"

Diğer yandan uygulamadan vazgeçilmez ise arızalanan uçaklar tamir edilemeyeceğini belirten Yeşildere, "Uçağımız orada arıza yaparsa, hiçbir şekilde parça tedariği, herhangi bakım ekibinin gönderilmesini sağlamıyor. Yani biz Moskova'da arıza yaparsak o uçak orada kalacak. Sigorta şirketlerin Türkiye'ye uygulamış olduğu ya da uygulamayı düşündükleri bu ablukanın önüne almamız lazım.