Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir 'yolsuzluk' tutuklaması daha | Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı'nda bir 'yolsuzluk' tutuklaması daha | Dış Haberler

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Rusya Soruşturma Komitesi, Rus yetkililerin bir üst düzey Savunma Bakanlığı yetkilisini daha gözaltına aldığını bildirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Savunma Bakanı'nın değişmesinin ardından Bakanlıktaki sarsıntı devam ediyor.

Komite, Tümgeneral Vladimir Shesterov'un dolandırıcılık ve zimmete para geçirme şüphesiyle yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı İnsan Kaynakları Yönetim Başkanı Yuri Kuznetsov rüşvet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Timur Ivanov ve ardından beş bakanlık çalışanı daha rüşvet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.