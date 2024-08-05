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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Son dakika haberi Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

        Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:47
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        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
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        UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda FK Partizan - FC Lugano maçının galibiyle eşleşti.

        UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş maçları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.

        TRABZONSPOR'UN DA MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

        Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

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