Son dakika haberi Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor ise Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Yapılan kura çekiminin ardından Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda FK Partizan - FC Lugano maçının galibiyle eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ilk maçlar 22 Ağustos’ta deplasmanda, rövanş maçları ise 29 Ağustos’ta oynanacak.
TRABZONSPOR'UN DA MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Trabzonspor, Rapid Wien'i elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Braga-Servette eşleşmesinin galibi ile oynayacak.