Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakipleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Bu turda temsilcimiz Galatasaray, Young Boys ile eşleşirken, Fenerbahçe ise Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray ve Fenerbahçe play-off turunu geçtikleri takdirde adlarını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
- 1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
- 2
Yapılan kura çekiminin ardından temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu turdaki rakipleri belli oldu.
- 3
Devler Ligi'nde eleme aşamasına play-off turundan itibaren katılacak olan Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu turda İsviçre'nin Young Boys takımıyla eşleşti.
-
- 4
Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'i elemesi halinde play-off turunda Slavia Prag-Union Saint Gilloise eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 5
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, rövanş maçları ise 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
- 6
Play-off turunu geçecek takımlar, adlarını bu sezon ilk kez lig formatıyla oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
-
- 7
- 8