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        Haberler Ekonomi Teknoloji Rusya ile Çin'den Ay projesi - Teknoloji Haberleri

        Rusya ile Çin'den Ay projesi

        Rusya ile Çin, Ay'da bilimsel araştırmalara yönelik istasyon kurulması için uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmeyi planlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 19:37 Güncelleme: 25.07.2024 - 19:37
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        Rusya ile Çin'den Ay projesi
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        Rusya ile Çin arasında imzalanan hükümetler arası anlaşma, Rusya'da resmi kararların duyurulduğu internet sitesinde yayımlandı.

        İki ülkenin ortaklaşa kurmayı planladığı Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu (ILRS) projesine yönelik bilgilerin yer aldığı anlaşmada, istasyonun 3 etapta kurulacağı belirtildi.

        İLK ÖNCE AY'İ KEŞFEDECEKLER

        Anlaşmaya göre, ilk etapta Ay'ın keşfine yönelik araştırmalar yapılacak, ikinci etapta iki ülke Ay'da ve uzayda ortak çalışmalar gerçekleştirecek, üçüncü etapta da tamamlanmış istasyona insan gönderilecek.

        Diğer ülkelerin de projeye katılımının destekleneceği belirtilen anlaşma kapsamında, Rusya ve Çin'in uzayda 5 ortak görev gerçekleştirmesi planlanıyor.

        AY'A NÜKLEER GÜÇ ÜNİTESİ YERLEŞTİRECEKLER

        Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

        Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya ile Çin'in 2033-2035 yıllarında Ay'a nükleer güç ünitesi yerleştirmeyi planladığını söylemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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