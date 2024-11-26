Rusya'nın, Husileri paralı asker olarak kullandığı iddia edildi

2015 yılında başlayan Yemen İç Savaşı'yla gündeme gelen Husilere bağlı bir grup Yemenlinin, Rusya tarafından paralı asker olarak Ukrayna'ya sevk edildiği iddia edildi. İddiaya göre bine yakın Husi bağlantılı askerin şu an Ukrayna'da olduğu kaydedildi.

Financial Times'ın haberine göre, Husilerle bağlantılı bir şirket tarafından Rusya'da iş bulma ve Rus vatandaşlığı vaadiyle Rusya'ya giden Yemenlilerin Rus Ordusuna katıldığı öne sürüldü. Yemenli askerlerin haziran ayından beri Ukrayna'ya sevk edildiği iddia ediliyor.

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Haberde, Yemenlilerin yanı sıra Nepalli ve Hindistanlı paralı askerler de Rusya safında Ukrayna'ya karşı savaştığı ifade edildi. REKLAM RUSYA İLE HUSİLER ARASINDA ÖRTÜK İTTİFAK İran’ın desteğiyle Yemen’in büyük bölümüne egemen olan Husilerin Rusya ile olan örtük ittifakı daha önce Wall Street Journal tarafından dile getirildi. Wall Street Journal'da Rusya'nın, Husilere Kızıldeniz'deki gemileri hedef alabilmesi için uydu desteği sağladığı belirtildi.

Amerika’nın Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking "Yemen'in Başkenti Sana’da Husilerle olan diyaloğu güçlendirmeye çalışan Rus diplomatlar var." dedi. Lenderking, Rusya’nın Husilere bazı özel silahlar verebileceğine dair de uyarıda bulundu. Uzmanlar, İran'ın Rusya ile olan yakın ilişkilerine Husilerin de dâhil olabileceği ifade etti.