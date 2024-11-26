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        Haberler Dünya Rusya'nın, Husileri paralı asker olarak kullandığı iddia edildi | Dış Haberler

        Rusya'nın, Yemenli Husileri paralı asker olarak Ukrayna’ya getirdiği iddia edildi

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tansiyon yükselirken Rusya'nın, Yemenli Husileri paralı asker olarak sahaya sürdüğü iddia edildi. Kuzey Kore askerlerinin ardından Rusya'nın, savaş alanındaki gücünü farklı kaynaklarla güçlendirmenin yollarını aradığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 15:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:00
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        Rusya'nın, Husileri paralı asker olarak kullandığı iddia edildi
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        2015 yılında başlayan Yemen İç Savaşı'yla gündeme gelen Husilere bağlı bir grup Yemenlinin, Rusya tarafından paralı asker olarak Ukrayna'ya sevk edildiği iddia edildi. İddiaya göre bine yakın Husi bağlantılı askerin şu an Ukrayna'da olduğu kaydedildi.

        Financial Times'ın haberine göre, Husilerle bağlantılı bir şirket tarafından Rusya'da iş bulma ve Rus vatandaşlığı vaadiyle Rusya'ya giden Yemenlilerin Rus Ordusuna katıldığı öne sürüldü. Yemenli askerlerin haziran ayından beri Ukrayna'ya sevk edildiği iddia ediliyor.

        Haberde, Yemenlilerin yanı sıra Nepalli ve Hindistanlı paralı askerler de Rusya safında Ukrayna'ya karşı savaştığı ifade edildi.

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        RUSYA İLE HUSİLER ARASINDA ÖRTÜK İTTİFAK

        İran’ın desteğiyle Yemen’in büyük bölümüne egemen olan Husilerin Rusya ile olan örtük ittifakı daha önce Wall Street Journal tarafından dile getirildi. Wall Street Journal'da Rusya'nın, Husilere Kızıldeniz'deki gemileri hedef alabilmesi için uydu desteği sağladığı belirtildi.

        Amerika’nın Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking "Yemen'in Başkenti Sana’da Husilerle olan diyaloğu güçlendirmeye çalışan Rus diplomatlar var." dedi. Lenderking, Rusya’nın Husilere bazı özel silahlar verebileceğine dair de uyarıda bulundu.

        Uzmanlar, İran'ın Rusya ile olan yakın ilişkilerine Husilerin de dâhil olabileceği ifade etti.

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        #rusya
        #YEMEN
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