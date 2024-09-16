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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusundaki asker sayısını 180 bin artırdı. Putin'in imzaladığı kararnameyle toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 15:21 Güncelleme: 16.09.2024 - 15:21
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        Putin Rus ordusundaki asker sayısını artırdı
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ordusundaki asker sayısını yaklaşık 180 bin kişi daha artırarak toplam askeri personel sayısını 2 milyon 389 binin üstüne çıkaran kararname imzaladı.

        Putin'in imzaladığı ve Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnameye göre, 1 milyon 500 bini asker olmak üzere Rusya Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısı 2 milyon 389 bin 130 kişi olarak belirlendi.

        Söz konusu karar 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

        Putin, Aralık 2023'te imzaladığı kararnameyle Rus ordusundaki personel sayısını 1 milyon 320 bini asker olmak üzere 2 milyon 209 bin 130'a çıkarmıştı.

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        #Vladimir Putin
        #rusya
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