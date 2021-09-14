Putin karantina altında!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinde bir kişide koronavirüs tespit edilmesi sonucu, kendisini izole edeceği duyuruldu.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, karantinaya giren Putin’in Tacikistan'da düzenlenecek bölgesel güvenlik toplantılarına katılamayacağı ifade edildi.

Putin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ”Maalesef şu anda birtakım sorunlar var. Doktorlar inceliyorlar, benim çevrem de bile koronavirüs ilgili sorunlar var. Gerçekte ne olup bittiğini öğrenmemiz gerekiyor. Yakında benim de karantinaya girmem gerekebilir. Etrafımda birçok insan hasta" demişti.