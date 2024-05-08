Rusya'dan Ukrayna'ya 55 füze, 21 drone ile gece saldırısı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik gece saldırısında 55 füze ve 21 drone kullandığını belirtti.

Saldırı Anma ve Uzlaşma Günü'nde gerçekleşti.

Zelenskiy, "Tüm dünya kimin kim olduğunu açıkça anlamalıdır. Tüm dünyanın Nazizme bir şans daha vermeye hakkı yoktur" açıklamasını yaptı.

Ukrayna ordusu 55 füzenin 39'unu, 21 İHA'nın 20'sini düşürdüklerini duyurdu.

Lviv valisi, Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki Stryi bölgesindeki kritik enerji altyapısını ve Chervonohrad bölgesindeki bir elektrik üretim tesisini vurduğunu söyledi.

Vali, füze saldırısının elektrik üretim tesisinde yangına neden olduğunu ve acil servislerin olay yerinde çalıştığını belirtti. Yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.