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        Haberler Dünya Rusya'dan Suriye'deki yeni yönetime olumlu mesaj: Temas halindeyiz | Dış Haberler

        Rusya'dan Suriye'deki yeni yönetime olumlu mesaj: Temas halindeyiz

        Beşşar Esad yönetiminin en büyük destekçilerinden ve Esad'ın devrildikten sonra sığındığı ülke olan Rusya, Suriye'nin yeni hakim gücü konumundaki Heyet Tahrir El Şam grubuyla temas halinde olduklarını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:51
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        Rusya'dan Suriye'deki yeni yönetime olumlu mesaj
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        Suriye'nin yeni döneminde, Esad yönetiminin hamisi konumundaki Rusya ile ilişkilerin nasıl olacağı konusuyla ilgili Moskova'dan açıklama yapıldı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Suriye'de geçiş hükümeti kuran Heyet Tahrir El Şam grubunun, Rusya ile ilişkileri uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdiğini ve Moskova'nın da bu değerlendirmeyi paylaştığını söyledi.

        Kremlin dış politika yardımcısı Yuri Ushakov da konu ile ilgili bir açıklama yaparak, Rusya'nın Suriye'nin yeni yönetimiyle hem diplomatik hem de askeri düzeyde temas halinde olduğunu belirtti.

        Rusya'nın Suriye'de stratejik öneme sahip deniz ve hava üsleri bulunuyor. Rusya, üslerin akıbetinin yeni yönetimle görüştükten sonra şekilleneceğini vurgulamıştı.

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        #Suriye
        #rusya
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