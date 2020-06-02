DHA

Rusya, S-400 hava savunma sistemine ilişkin açıklama geldi. Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Başkanı Dmitry Shugayev, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle anlaşmada belirtilen teslimat süresi hakkında ön görüde bulanamayacaklarını ve bu konuda Türkiye'nin son kararını beklediklerini belirtti.

Shugayev, S-400'lerin ikinci parti teslimatı hakkında Türkiye ile görüşmelerinin ilerlediğini ve Türk tarafının nihai kararını beklediklerini söyledi. Shugayev ayrıca Türkiye'nin toplamda 1 milyar dolarlık Rus askeri teçhizatı ısmarladığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan satın alınan "ilk parti" S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, S-400'lerin konuşlandırılmasının koronavirüs nedeniyle geciktiğini ancak planlandığı şekilde ilerleyeceğini belirtmişti.