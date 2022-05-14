Rusya'dan Finlandiya'ya elektrik adımı!

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Finlandiya'nın NATO'ya üye olma kararının ardından Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO, Finlandiya’ya elektrik tedarikini askıya alacağını söyledi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "14 Mayıs’tan itibaren elektrik ithalatını askıya almak zorunda kalıyoruz." denildi. Elektrik tedarikinin askıya alınmasına sebep olarak ise Mayıs ayında gerçekleşen satışın ödemesinin alınmaması gösterildi.

Fin elektrik şubesi RAO Nordic ise, durumun "yakında" iyileşeceğini ve ticaretin devam edebileceğini umarak, "Bu durum istisnai ve 20 yılı aşkın ticaret tarihimizde ilk kez gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Finlandiya Rus elektriği olmadan da yapabileceğini söyledi.

Fingrid'in operasyonel planlama müdürü Timo Kaukonen AFP'ye verdiği demeçte, "Bunun için hazırız ve zor olmayacak. İsveç ve Norveç'ten biraz daha fazla ithalat yapabiliriz." dedi. Finlandiya’nın tükettiği elektriğin yüzde 10’nunu Rusya’da ithal ettiğini söyledi.

"RUSYA İÇİN BİR TEHDİT"

Diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığında Rusya Güvenlik Konseyi'nin acil toplantısında, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreci ve Ukrayna'daki savaşı, düzenlediği acil toplantıda görüşüldü.

Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma süreçlerinin de ele alındığını aktaran Kremlin Sözcüsü Peskov, “Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılma kararı ve buna bağlı olarak Rusya’nın güvenliğine ilişkin olası tehditler istişare edildi.” ifadesini kullandı.

Peskov, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının Rusya için bir tehdit olduğunu söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Finlandiya’nın NATO’ya katılımı halinde Rusya’nın ulusal güvenliğine yönelik tehditleri durdurmak için hem askeri hem de diğer nitelikte misilleme adımları atmak zorunda kalacağını duyurmuştu.