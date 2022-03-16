Rusya'dan Facebook'a soruşturma

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Rusya, geçen hafta Facebook'un çatı şirketi Meta hakkında kamu davası açtı. Meta geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vermek üzere kurallarını esnettiğini açıklamıştı.

Instagram ve Facebook'un sahibi olan Meta'dan yapılan açıklamada 'Rus işgalcilere ölüm' gibi normalde platformların kurallarını ihlal edecek şiddet içerikli siyasi ifade türlerine geçici olarak izin verdiklerini duyurmuştu.

Konuyla ilgili Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada "Sosyal medya ağları Facebook ve Instagram'ın sahibi olan Amerikalı Meta şirketinin çalışanları tarafından Rusya Federasyonları vatandaşlarına yönelik yasadışı cinayet ve şiddet çağrılarıyla ilgili yasal soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Savcılar teknoloji devinin 'radikal örgüt' olarak tanımlanması için mahkemeye başvuruda bulundu.