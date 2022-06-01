Rusya'dan bir gaz hamlesi daha: Bu kez Almanya

Rusya'dan bir gaz hamlesi daha: Bu kez Almanya da etkilendi - Dünyadan Haberler

AA

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'ya yakıt sağlayan Shell Energy Europe'un ve Danimarka merkezli Orsted'in, Rus gazı sevkiyatı için ruble cinsinden gerekli ödemeyi yapmadıkları belirtildi.

Rus gazı için ödemelerin 1 Nisan itibarıyla rubleyle yapılması şartına işaret edilen açıklamada, söz konusu ödemeyi yapmayan Shell Energy Europe ve Orsted'e doğal gaz sevkiyatının bugünden itibaren tümüyle durdurulduğu kaydedildi.

Gazprom, daha önce rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

SHELL'DEN AÇIKLAMA

Shell sözcüsü ise Rusya'nın kararına ilişkin yaptığı açıklamada "Shell, Gazprom tarafından belirlenen ödeme koşullarını kabul etmedi. Ancak her koşulda Avrupa'daki müşterilerimize gaz tedarik etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın önde gelen doğalgaz ithalatçıları Uniper ve DWE ise Rusya'nın istediği şekilde ödemelerini gerçekleştirmişti.