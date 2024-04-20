Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serenay Sarkaya'dan Cem Yılmaz'a misilleme - Magazin haberleri

        Serenay Sarkaya'dan Cem Yılmaz'a misilleme

        Cem Yılmaz'ın Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşmasına cevaben, Serenay Sarıkaya da New York'tan bir fotoğraf paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Eski sevgilisinin açıklamalarını alaycı bir şekilde ele alan Sarıkaya, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 13:01 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cem'e misilleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçtiğimiz günlerde GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesine katılmak için ABD'ye giden Serenay Sarıkaya'nın New York halleri, büyük beğeni topladı.

        Serenay Sarıkaya, bir yandan New York'u gezerken, diğer yandan fotoğraf çekimine katıldı.

        Bir yandan da Cem Yılmaz'a misillemede bulundu.

        Bilindiği üzere Cem Yılmaz; Serenay Sarıkaya, Küresel Yaratıcılık Ödülleri'nin gecesinde derin göğüs dekolteli bir kıyafet giymesinin üzerine İngiliz oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşmıştı.

        Cem Yılmaz, yapılan yorumlar üzerine paylaşımına yorum kısıtlaması getirmişti.

        REKLAM

        Cem Yılmaz'ın durduk yerde Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya bir gönderme olarak yorumlandı. Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan Feldman'ın fotoğrafını paylaşmasının nedeninin, Serenay Sarıkaya'nın derin dekolteli kıyafet içinde göğüslerinin ayrık görünmesini ti'ye alması olarak düşünüldü.

        Cem Yılmaz, bu konuda yaptığı açıklamayla gözlerindeki rahatsızlığı nedeniyle Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştığını söyledi. Yılmaz, göz muayenesine gittiğini, kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Retina problemi yaşadığını anlatan komedyen, doktorun lazerle işlem uyguladığını ve 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti. Yılmaz, Marty Feldman paylaşımını da bu nedenle yaptığını ifade etti.

        Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'a misilleme yaptığı fotoğraf.

        REKLAM

        Görünen o ki Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı bu açıklamasından pek de tatmin olmadı. Zira, New York'tan bir fotoğraf paylaşarak eski sevgilisinin sözlerine inanmadığını gözler önüne serdi. Sarıkaya, bir gözü açık, bir gözü kapalı şekilde paylaştığı fotoğrafla, Yılmaz'ın sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediği yönündeki açıklamasını ti'ye aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Serenay Sarkaya
        #cem yılmaz
        #Marty Feldman

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Habertürk Anasayfa