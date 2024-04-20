Serenay Sarkaya'dan Cem Yılmaz'a misilleme

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Geçtiğimiz günlerde GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri gecesine katılmak için ABD'ye giden Serenay Sarıkaya'nın New York halleri, büyük beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya, bir yandan New York'u gezerken, diğer yandan fotoğraf çekimine katıldı.

Bir yandan da Cem Yılmaz'a misillemede bulundu.

Bilindiği üzere Cem Yılmaz; Serenay Sarıkaya, Küresel Yaratıcılık Ödülleri'nin gecesinde derin göğüs dekolteli bir kıyafet giymesinin üzerine İngiliz oyuncu Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşmıştı.

Cem Yılmaz, yapılan yorumlar üzerine paylaşımına yorum kısıtlaması getirmişti. REKLAM Cem Yılmaz'ın durduk yerde Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya bir gönderme olarak yorumlandı. Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle ayrık gözlere sahip olan Feldman'ın fotoğrafını paylaşmasının nedeninin, Serenay Sarıkaya'nın derin dekolteli kıyafet içinde göğüslerinin ayrık görünmesini ti'ye alması olarak düşünüldü.

Cem Yılmaz, bu konuda yaptığı açıklamayla gözlerindeki rahatsızlığı nedeniyle Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaştığını söyledi. Yılmaz, göz muayenesine gittiğini, kontrollerde sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediğini açıkladı. Retina problemi yaşadığını anlatan komedyen, doktorun lazerle işlem uyguladığını ve 6 ay ile 1 sene arasında düzeleceğini belirtti. Yılmaz, Marty Feldman paylaşımını da bu nedenle yaptığını ifade etti.

Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'a misilleme yaptığı fotoğraf. REKLAM Görünen o ki Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ı bu açıklamasından pek de tatmin olmadı. Zira, New York'tan bir fotoğraf paylaşarak eski sevgilisinin sözlerine inanmadığını gözler önüne serdi. Sarıkaya, bir gözü açık, bir gözü kapalı şekilde paylaştığı fotoğrafla, Yılmaz'ın sağ gözünün yüzde 50 oranında görmediği yönündeki açıklamasını ti'ye aldı.