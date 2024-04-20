Livakovic'ten dikkat çeken performans!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, son maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Hırvat file bekçisi, Olympiakos maçında 2 penaltı kurtarırken, Süper Lig'deki kurtarış oranı ise %68 oldu.
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Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, son haftalarda artan formuyla ön plana çıkıyor.
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Hırvat kaleci, sezon başında inişli çıkışlı bir grafik çizse de bu tabloyu tersine çevirmeyi başardı.
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TRT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki file bekçisinin performansı, istatistiklere de yansıdı. Ligde maç başına 1.9 kurtarış yapan Livakovic, kalesinde 25 gol gördü. Bu gollerin 17'si ceza sahası içinden, 8'i ise ceza sahasının dışından geldi.
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Ligde 28 maçta forma giyen Hırvat kaleci, yüzde 68 kurtarış oranına ulaştı
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Sezon başında adaptasyon problemi yaşayan Livakovic, yönetimden bir talepte bulundu ve teknik ekibe yeni bir kaleci antrenörü dahil oldu.
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Sandro Zufic'in sarı lacivertli ekibe dahil olmasından sonra 29 yaşındaki file bekçisinin performansında artış gözlendi.
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Konferans Ligi’nde ise 6 maça çıkan Livakovic, yüzde 59 kurtarış yüzdesiyle lig ortalamasının altında kaldı. 17 kurtarış yapan Hırvat kaleci, bunların üçünü ceza sahası dışından çekilen şutlarda gerçekleştirdi.