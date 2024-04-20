Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        87
        Fenerbahçe
        FB
        85
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        44
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        38
        MKE Ankaragücü
        MKE
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Livakovic'ten dikkat çeken performans! - Fenerbahçe Haberleri

        Livakovic'ten dikkat çeken performans!

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, son maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Hırvat file bekçisi, Olympiakos maçında 2 penaltı kurtarırken, Süper Lig'deki kurtarış oranı ise %68 oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 18:24 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, son haftalarda artan formuyla ön plana çıkıyor.

        • 2

          Hırvat kaleci, sezon başında inişli çıkışlı bir grafik çizse de bu tabloyu tersine çevirmeyi başardı.

        • 3

          TRT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki file bekçisinin performansı, istatistiklere de yansıdı. Ligde maç başına 1.9 kurtarış yapan Livakovic, kalesinde 25 gol gördü. Bu gollerin 17'si ceza sahası içinden, 8'i ise ceza sahasının dışından geldi.

        • 4

          Ligde 28 maçta forma giyen Hırvat kaleci, yüzde 68 kurtarış oranına ulaştı

        • 5

          Sezon başında adaptasyon problemi yaşayan Livakovic, yönetimden bir talepte bulundu ve teknik ekibe yeni bir kaleci antrenörü dahil oldu.

        • 6

          Sandro Zufic'in sarı lacivertli ekibe dahil olmasından sonra 29 yaşındaki file bekçisinin performansında artış gözlendi.

        • 7

          Konferans Ligi’nde ise 6 maça çıkan Livakovic, yüzde 59 kurtarış yüzdesiyle lig ortalamasının altında kaldı. 17 kurtarış yapan Hırvat kaleci, bunların üçünü ceza sahası dışından çekilen şutlarda gerçekleştirdi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı'nı ağırlıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nda son durum
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Habertürk Anasayfa