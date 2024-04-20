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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde - Futbol Haberleri

        İtalyan ekibi Napoli Montella'nın peşinde

        Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, İtalyan teknik adamı listesine ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:49
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        • 1

          A Milli Takımımız ile EURO 2024'te boy gösterecek olan Vincenzo Montella'ya İtalyanlar kanca attı.

        • 2

          La Gazzetta dello Sport, 49 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek isteyen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Montella ile Roma'da iki kez buluşup, görüşme yaptığını yazdı.

        • 3

          Napoli başkanının, İtalyan çalıştırıcıyı Türkiye'yi EURO 2024'e taşıdığı için tebrik ettiği ve çeşitli konuların masaya yatırıldığı vurgulandı.

        • 4

          Haberde, bu sezon büyük bir çöküşe geçen Napoli'nin, teknik direktör Francesco Calzona ile yollarını ayıracağı ve takımını Montella'ya emanet etmek istediği bilgisine yer verildi.

        • 5

          Tecrübeli teknik adamın, Türkiye ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        • 6

          Deneyimli hoca, Adana Demirspor'un başına geçmeden önce ülkesinde Fiorentina ve Milan gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.

        • 7
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