İtalyan ekibi Napoli Montella'nın peşinde
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, İtalyan teknik adamı listesine ekledi
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A Milli Takımımız ile EURO 2024'te boy gösterecek olan Vincenzo Montella'ya İtalyanlar kanca attı.
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La Gazzetta dello Sport, 49 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek isteyen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Montella ile Roma'da iki kez buluşup, görüşme yaptığını yazdı.
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Napoli başkanının, İtalyan çalıştırıcıyı Türkiye'yi EURO 2024'e taşıdığı için tebrik ettiği ve çeşitli konuların masaya yatırıldığı vurgulandı.
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Haberde, bu sezon büyük bir çöküşe geçen Napoli'nin, teknik direktör Francesco Calzona ile yollarını ayıracağı ve takımını Montella'ya emanet etmek istediği bilgisine yer verildi.
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Tecrübeli teknik adamın, Türkiye ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Deneyimli hoca, Adana Demirspor'un başına geçmeden önce ülkesinde Fiorentina ve Milan gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.
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