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        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri

        Avrupa'nın pek çok yerinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İrlanda, Almanya, İsveç ve İspanya'da toplanan gruplar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne aylardır süren saldırılarını protesto etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 21:35 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:33
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          İrlanda Filistin Dayanışma Derneği'nce "Garden of Remembrance" Parkında düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

          Filistin ve İrlanda bayrakları taşıyan göstericiler, buradan "Kildare Street"e yürüdü.

        • 3

          İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sonlandırma çağrısı yapan göstericiler, "İsrail'e yaptırım" ve "Filistin için özgürlük ve adalet" yazılı pankartlar açtı.

        • 4

          Gösteride Filistin İçin Öğretmenler, Adil Bir Dünya İçin Hep Birlikte ve Soykırıma Karşı Anneler Dernekleri'nin üyeleri de yer aldı.

        • 5

          Göstericilerin arasında yer alan, "Game of Thrones" dizisindeki Davos Seaworth rolüyle tanınan İrlandalı aktör Liam Cunningham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin de 700 yıl işgal altında kaldığını, işgalin ve yabancılardan gelen şiddetin ne anlama geldiğini bildiklerini söyledi.

          Cunningham, "Bu katliamın durması için acilen ateşkese ihtiyacımız var. Uluslararası Adalet Divanının da söylediği gibi burada olası bir soykırım var. Eğer bu gerçekleştiyse gerçeklerin incelenmesi için derhal ateşkes ilan edilmeli ve soykırımın sorumluları adalet önüne çıkarılmalı." dedi.

        • 6

          İSVİÇRE'DE BİNLERCE KİŞİ TOPLANDI

          İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi Filistine destek yürüyüşü düzenledi. Cenevredeki Place de Neuve Meydanı'nda toplanan göstericiler, kent merkezinde saatlerce yürüdü.

        • 7

          Eylemciler, Filistin bayrakları ile Filistin halkına destek mesajı içeren dövizler taşırken, İsrail aleyhinde sloganlar attı. Gazze'de yaşananları soykırım olarak niteleyen ve buna tepki gösteren göstericiler, acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

        • 8

          İSVEÇ'İN BAŞKENTİ STOCKHOLM'DE YÜRÜYÜŞ DÜZENLENDİ

          İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen yüzlerce kişi Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi. Göstericiler, ellerinde taşıdıkları Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarını protesto ederek, acil ateşkes çağrısında bulundu.

        • 9

          ALMANYA'DA POLİS MÜDAHALESİ

          Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin ile dayanışma göstermek için toplanan çok sayıda gösterici İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti.

          Eylemde Almanca, İngilizce ve İbranice, "Çocukları öldürmeyi durdurun", "İsraili silahlandırmayı durdurun", "Ateşkes, şimdi", ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşındı.

        • 10

          Göstericiler, Gazzede ateşkesin sağlanmasını, esirlerin serbest bırakılmasını, İsrail ile Filistin arasında diplomatik çözümün bulunmasını ve savaşın bir an önce sona ermesini istedi.

        • 11

          Öte yandan güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti. Bir çok gösterici gözaltına alındı.

        • 12

          BARCELONA'DA DA FİLİSTİN'E DESTEK

          İspanya'nın Barcelona kentinde Filistin'e destek gösterisi yapıldı. Göstericiler, ellerinde bayrak ve pankartlarla Filistin'e destek mesajı verdi.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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