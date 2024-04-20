Türkiye genelinde yaşanan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
Yurt genelinde yaşanan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Başkent Ankara başta olmak üzere Çorum, Kastamonu ve Antalya'da çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. İşte İstanbul, Çankırı, Bursa, Muğla, İzmir ve Denizli'den son durum...
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan fırtına, zamanla şiddetini artırdı. Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle özellikle Keçiören, Çankaya, Etimesgut, Sincan ve Gölbaşı ilçelerinde bazı cadde ve yol kenarlarında ağaçlar devrildi.
Altındağ ilçesine bağlı Bostancık Caddesi'nde seyir halinde olan M.T. idaresindeki otomobil, önce refüje ardından ters istikametten gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobillerden birinin motor bölümü gövdeden ayrıldı. Araçlarda bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
FIRTINANIN ETKİSİYLE ÇATI UÇTU
Keçiören Bademlik Mahallesi 1162. Sokak'ta fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu, etrafa saçılan malzemeler, park halindeki 4 otomobilde hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, çatılardan etrafa yayılan tuğla parçaları ile çanak antenleri topladı.
Bu arada Gölbaşı ilçesine bağlı Soğulcak köyünde bir evin çatısının uçtuğu ihbarı alınması üzerine ekipler, olay yerine yönlendirildi.
Meteoroloji yetkilileri, yağış ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
ŞİDDETLİ RÜZGAR BİR EVİN ÇATISINI UÇURDU
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.
Başkentte öğle saatlerinde aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Soğulcak Mahallesi'nde de şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, Ali Rahmi Polat'a ait 2 katlı evin çatısı uçtu. Evde maddi hasar oluştu.
"BÖYLE BİR FELAKET GÖRMEDİM"
Polat, olayın yaşandığı anda evde eşiyle oturduğunu, aniden rüzgar çıkması sonrası çatının aşağıya doğru düştüğünü söyledi.
Çaresiz kaldıklarını anlatan Polat, "Böyle bir felaket görmedim. Yığılıp kaldık. Her tarafta hasar oldu. Evin içini su bastı, tüm eşyalarımız ıslandı. Devletimiz bize yardım etsin." dedi.
MAĞAZANIN CAM KAPISI PARÇALANDI, MİNARE DEVRİLDİ
Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle pek çok yerde olumsuzluk yaşandı. Zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle Elmadağ Kayadibi Mahallesi Camii'nin minaresi devrildi. Caminin çatısına devrilen minare hasara neden oldu.
Yenimahalle ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kadın giyim mağazasının cam kapısı parçalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
ÇORUM'DA BİR KİŞİ YARALANDIFOTO: DHA
Çorum'da etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir cami minaresinde yapılan çalışma sırasında iskeledeki kalas uçtu. Uçan kalas bir işçinin başına isabet ederek, yaralanmasına neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Çorum'da; beklenen fırtına etkisini gösterip, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde, şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, elektrik telleri zarar gördü. Yunus Emre Parkında devrilen bir ağaç araçlara zarar verirken, Ulucami minaresinde yapılan çalışma nedeniyle uçan kalas, yoldan geçen vatandaşları uyaran bir işçinin başına isabet etti.
Başından darbe alan ve minarede çalışan işçi Süleyman Yücel'in (51) yardımına çevrede bulunan esnaf koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Süleyman Yücel, yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından Çorum Belediyesi zabıta ekipleri tarafından caminin etrafına güvenlik şeridi çekildi. Polis ve zabıta ekipleri caminin minaresinde devam eden çalışmalar nedeniyle her an kalas düşme ihtimaline karşı çevrede önlem aldı. Rüzgar nedeniyle çok sayıda vatandaş otobüs duraklarında fırtınanın dinmesini bekledi.
KASTAMONU'DA OTOMOBİLLER ZARAR GÖRDÜFOTO: AA
Kastamonu'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar yüzünden ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi, bazı apartmanlar ile otoparkların çatısı uçtu.
Tosya Yolu mevkiinde bir apartmanın otoparkının çatısı fırtınada çöktü, otoparktaki otomobiller zarar gördü.
Uçan bir çatının Kastamonu-Ankara kara yoluna düşmesi üzerine polis, yolda güvenlik önlemi aldı.
Kentte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, gazetecilere, fırtınanın kent genelinde etkili olduğunu, elektrik ve internet kesintisi yaşandığını söyledi.
Kent sakinlerinden Erol Karagöz ise uçan çatıların araçların üzerine düştüğünü anlatarak, "Biz evdeydik, sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı, demir içine girdi." dedi.
Muzaffer Ekici de fırtınada bazı binalarının çatısının uçtuğunu dile getirerek, çatıdaki demirlerin komşularının evine saplandığını, araçlara hasar verdiğini kaydetti.
ANTALYA'DA ŞİDDETLİ FIRTINAFOTO: DHA
DHA'nın haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) fırtına ve yağış uyarısı yaptığı Antalya'da etkisini gösteren fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde buluna işletmenin çalışanları şezlong ve masalarını korumaya çalıştı.
MGM'nin 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmasıyla Antalya'da şehir merkezinde sabah saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. Yağmur yerini öğle saatlerinde güneşli havaya bırakırken, fırtına dolayısıyla yollarda bulunan bazı çöp konteynerleri devrildi, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.
GECE GEÇ SAATLERE KADAR SÜRECEKFOTO: DHA
Sarı kod verilen Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kıyıya kadar vuran dalgalar, işletmelerin şezlong ve masalarına ulaştı. İşletme çalışanları dalgalara rağmen şezlong ve masaları kurtarmaya çalıştı. Fırtınanın gece saatlerine kadar devam edeceği ve daha sonra ise etkisini kaybedeceği belirtildi.
METROYU SU BASTI
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sağanakla Ataköy -Olimpiyat Metro hattının Yenibosna istasyonuna su girdi. Yürüyen merdivenlerin tavanından ve duvarından akan su istasyona kadar ulaştı. Suyun ulaştığı alanlar görevliler tarafından vatandaşların kullanımına kapatıldı.
ÇANKIRI'DA MİNARE DEVRİLDİ
Çankırı'da etkili olan fırtına nedeniyle Bademli Camii'nin iki minaresinden birisi yıkıldı. Minarenin yıkılma anı cep telefonuna yansıdı.
BEDİRHAN'I 'İNSANSIZ CANKURTARAN ROBOTU' KURTARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kod uyarısı verdiği Antalya'da saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınaya aldırış etmeden denize giren Bedirhan Kiril (19) ile onu kurtarmak için denize giren dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç’ı deniz polisinin 'insansız cankurtaran robotu' kurtardı.
Kentte saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı. Bedirhan Kiril buna aldırış etmeden denize girdi. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi.
İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi, kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' yolladı. Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril, kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
BURSA'DA RÜZGAR ETKİLİ OLDU
Bursa’da sert eser rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, rüzgarın hızı saatte 35 kilometreye kadar ulaştı.
MUĞLA'DA BELEDİYE BİNALARINDA HASAR
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabaha karşı etkili olan fırtına hortuma neden oldu. Hortum, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerinde hasar oluşturdu.
45 DAKİKADA KÂBUSU YAŞADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Muğla için yaptığı şiddetli yağış, fırtına, taşkın ve çatı uçması uyarısı sonrası Muğla genelinde çok sayıda ağaç devrilmesi sonucu araçlar hasar gördü. Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan çıkarak bariyerler üzerinde asılı kaldı. Menteşe Bayır Mahallesinde ise ahşap çatı fırtına sonrası çöktü. Menteşe’nin kırsal Yenibağyaka Mahallesinde evin önündeki dut ağacı fırtınaya yenik düşerek yan yattı.
İZMİR'DE HORTUM
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında hortum oluştu. Hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. İzmir’de dün gece kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.
SAMSUN'DA FIRTINA
Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı.
Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlendi.
Yola devrilen ağaçlar ise ekipler ve vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.
Vezirköprü ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle Gazi Caddesinde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.
45 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
MGM tarafından fırtına ve sağanak alarmı verilen illerimiz şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.