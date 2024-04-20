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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı - Son haberler

        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), "sarı"kod uyarısı verdiği Antalya'da, saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreye ulaşan fırtınaya aldırış etmeden denize giren 19 yaşındaki Bedirhan Kiril ile onu kurtarmak için denize giren dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç'ı, deniz polisinin 'insansız cankurtaran robotu' kurtardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 15:47 Güncelleme: 20.04.2024 - 18:50
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        Dev dalgalara aldırış etmeyip denize girdi! 'İnsansız cankurtaran robotu' kurtardı!
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        Antalya'da, saatteki hızı yaklaşık 70 kilometreyi bulan fırtına etkisini sürdürüyor. Konyaaltı Sahili'nde fırtına nedeniyle boyu 5 metreye kadar ulaşan dev dalgalar kıyıya ulaştı.

        DALGALARLA AÇIĞA SÜRÜKLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre Bedirhan Kiril (19) buna aldırış etmeden denize girdi. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen Kiril'i fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        DALIŞ EĞİTMENİ DE DALGALARA KAPILDI

        Ekipler bölgeye ulaşıncaya kadar gencin denizde çırpındığını gören dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, can yeleğini giyerek suya girdi. Kiril'i kurtarmak için yanına kadar yüzen Sunduvaç, dev dalgalardan dolayı kıyıya gelemedi ve ekiplerin yardımını bekledi.

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        "İNSANSIZ CANKUTARAN ROBOTU"

        İhbarla birlikte bölgeye deniz polisi, kıyıya 100 metre açıktaki Kiril ile dalış eğitmen Sunduvaç'ın yanına uzaktan kumandalı 'insansız cankurtaran robotu' yolladı.

        ROBOTA TUTUNARAK KIYIYA ÇIKTILAR

        Robota tutunan Sunduvaç ve Kiril, kıyıya getirildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan Kiril, tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

        "BU TÜR HAVALARDA KİMSENİN DENİZE GİRMEMESİ GEREKİYOR"

        Dalış eğitmeni İbrahim Sunduvaç, “Kendime can yeleği aldım, suya atladım. Başka ekipmanım yoktu. Onu sakinleştirdim, önce kıyıya gelmeyi denedik başaramayacağımızı anlayınca tekrar açığa gittik. Çünkü dalgadan daha az etkilenmemiz gerekiyordu. Ardından sakin sakin yüzmeye başladık. Kıyıdaki robotu ve ekipleri görünce tekrar kıyıya yaklaşmaya başladık. Neyse ki bu sefer başardık. Bu tür havalarda kimsenin denize girmemesi gerekiyor" dedi.

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        #insansız cankurtaran robotu
        #Son dakika haberler
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