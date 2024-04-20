Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeşim Sönmez'i görüşmedi diye Başaran Çevikoğlu 'pompalı' ile katletti! Neden 'iyi hal?' - Gündem haberleri

        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'

        Zonguldak'ta, görüşme tekliflerini reddeden eski sevgilisi 36 yaşındaki Yeşim Sönmez'i  pompalı tüfekle vurarak öldüren 40 yaşındaki Başaran Çevikoğlu, iyi hal indirimiyle müebbet hapse çarptırıldı. Sönmez'in acılı ailesi, tepki gösterip kararı istinafa götüreceklerini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşim görüşmedi diye 'pompalı' ile katletti! Tasarlayıp öldürmeye 'iyi hal!'
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta olay, 30 Nisan 2023’te Ereğli ilçesi Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu (40), otomobille eski sevgilisi Yeşim Sönmez'in (36) evinin önüne geldi.

        YOLUNU KESTİ TARTIŞMAYA BAŞLADI

        DHA'da yer alan habere göre Yeşim Sönmez motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince tartışma çıktı.

        POMPALI TÜFEKLE VURDU

        İddiaya göre Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan Yeşim Sönmez, kanlar içinde yere yığıldı.

        YEŞİM HASTANEDE CAN VERDİ

        Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada saldırgan kaçtı. Yeşim Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        GÖRÜŞME TEKLİFİNİ REDDETTİĞİ İÇİN ÖLDÜ

        Başaran Çevikoğlu'nun, 12 yaşında bir kızı olan Sönmez'le görüşmek istediğini, ancak kadının bunu reddettiği belirtildi. Başaran Çevikoğlu yakalanıp, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

        Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, öldürülen kadının ailesi ile tutuklu sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık ağlayarak, “Çok pişmanım, keşke böyle bir şey yapmasaydım” dedi. Mahkeme heyeti Çevikoğlu’na ‘Tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına karar verdi. İyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası ‘müebbet hapse’ indirildi.

        AİLESİ TEPKİ GÖSTERDİ

        Sönmez’in acılı annesi Emine Leyla Sönmez, karara tepki göstererek, “Böyle bir olayda bu nasıl karar? Tasarlayarak adam öldürme suçu sabit bir katile nasıl olur da iyi halden indirim yapılır?” dedi. Mahkeme çıkışında aile üyeleri kararı istinafa götüreceklerini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideriyle görüştü
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        SMA hastaları için yeni çalışma! Gen tedavisinin öncüsü Dr. Wilson: İlk aşamalarını oluşturduk
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Habertürk Anasayfa