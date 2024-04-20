Zonguldak'ta Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Mesleği belli oldu - Son haberler

Zonguldak'ta Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Mesleği belli oldu - Son haberler

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Zonguldak Ereğli'de, jandarma üniforması ile Müftü Mahallesi, Meydanbaşı Caddesi'ndeki iş yerlerine giren M.K. (24), vatandaşlara GBT uygulaması yaptığını söyleyip, kimliklerini kontrol etti.

VATANDAŞIN KİMLİKLERİNİ KONTROL ETTİ DHA'da yer alan habere göre genç kadın daha sonra Uzunkum Caddesine inerek bu kez de kafelerde oturan gençlere GBT yapacağını söyleyerek, aynı uygulamayı burada da sürdürdü.

BİR YURTTAŞ KİMLİĞİNİ SORDU Kadının hareketlerinden şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, GBT sorgulaması yapan M.K.'dan askeri kimliğini istedi. REKLAM

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ÇIKTI Üzerinde askeri kimlik bulunmayan M.K.'nın GBT sorgusunda sözleşmeli öğretmen olduğu ortaya çıkınca gözaltına alındı.

"ASKERLİĞE HEVESİM VAR" M.K., polis ekibi tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Genç kadının emniyetteki ifadesinde "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dediği öğrenildi. SERBEST BIRAKILDI M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.