'Yeşil adam' Konya'da herkesin bir ağacı olsun hedefiyle çabalıyor

Köyüme, memleketime, Konya'ma, Çumra'ma daha iyi hizmet edebilmek için muhtar oldum. İnşallah bu bölgede, Alibeyhüyüğü'nde yaşayan herkesin, her Çumralının, her Konyalının bir ağacı olacak. Ben bunun için muhtar oldum. Eğer başarabilirsem ne mutlu bana. Halkla bütünleştik, beni de sevdiler. Bir garip Himmet'im ben" diye konuştu.