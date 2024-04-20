Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 'Yeşil adam' Konya'da herkesin bir ağacı olsun hedefiyle çabalıyor

        'Yeşil adam' Konya'da herkesin bir ağacı olsun hedefiyle çabalıyor

        Konya'da çorak arazileri yeşillendirdiği için kendisini 'yeşil adam' olarak adlandıran Himmet Tabak, kazandığı muhtarlık sonrası halkın desteğiyle ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:23 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Konya'nın Çumra ilçesi Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki Tabak, 15 yıldır çorak arazilerde verdiği ağaçlandırma mücadelesiyle bozkırın ortasında küçük bir orman oluşturdu.

        • 2

          Tabak'ın ağaçlandırdığı yerler canlılara yuva ve besin kaynağı, doğaya oksijen, halka zaman geçirebilecekleri yeşil alanlar oldu.

        • 3

          Mahallesinde bulduğu her boş yeri fidanla buluşturan Tabak, belediyenin ve hayırseverlerin de desteğiyle binlerce ağacı diktikten sonra, daha fazla yeşil alan oluşturma hayalini gerçekleştirmek için aday olduğu muhtarlığı kazandı.

        • 4

          "HER KONYALININ BİR AĞACI OLACAK"

          Doğa sevgisiyle tanınan Tabak, huzuru ağaçlarda ve doğada bulduğunu söyledi.

        • 5

          İlk hedefinin 65 bin kişilik Çumra nüfusu kadar ağaç dikmek olduğunu belirten Tabak, bu hedefine çok yaklaştığını dile getirdi.

        • 6

          Asıl hedefinin çok daha büyük olduğuna işaret eden Tabak, "Bizim bir Abaz Dağı'mız var. Allah nasip ederse oraya Konya nüfusu kadar, yani 2,5 milyon ağaç dikmek istiyorum.

        • 7

          Sırt sırta verip bu memleketi yeşile çevireceğiz. Elma, armut, kayısı, badem, ıhlamur, Konya bölgesinde yetişebilecek aklınıza gelen her ağaçtan diktim" ifadesini kullandı.

        • 8

          Muhtarlıkla daha çok imkana ve desteğe ulaşabileceğini vurgulayan Tabak, "Ağaçlandırma işini daha iyi yapabilmem için resmi kurumlarla daha çok irtibatlı olmam gerekir diye düşündüm.

        • 9

          Köyüme, memleketime, Konya'ma, Çumra'ma daha iyi hizmet edebilmek için muhtar oldum. İnşallah bu bölgede, Alibeyhüyüğü'nde yaşayan herkesin, her Çumralının, her Konyalının bir ağacı olacak. Ben bunun için muhtar oldum. Eğer başarabilirsem ne mutlu bana. Halkla bütünleştik, beni de sevdiler. Bir garip Himmet'im ben" diye konuştu.

        • 10

          "ÖLÜNCEYE KADAR AĞAÇ DİKECEĞİM"

          Tabak, gününü ağaçlandırdığı alanlarda gezip bakımını yaparak, yeni fidanlar dikerek geçirmekten büyük keyif aldığını ifade etti.

        • 11

          Belirlediği yerlerde yeni ormanlık alanlar oluşturmak için kolları sıvadıklarını anlatan Tabak, şöyle devam etti:

        • 12

          "Ben Rabbime söz verdim, ölünceye kadar ağaç dikeceğim. Buralar, hayvanlara da bir yuva oldu. Kaplumbağa, yılan, kurt, kuş ne ararsan var. Muhtar olduktan sonra bir ekip oluşturdum. Bir ihtiyar heyetim var. Bana 'Tüm imkanlarımızla her gün sırayla sana yardım edeceğiz. Bu işte biz de varız.' dediler.

        • 13

          Çumra Belediyemiz yardımcı oluyor. Derneğimiz var. Okullarımız var. Çocuklarımızla etkinlikler yapıyoruz. Yediden yetmişe herkes 'duacıyız' diyor. Bu iş parayla pulla yapılacak bir iş değil, şevkle yapıyorum."

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        Petrol fiyatlarında 100 dolar 'yeni normal' olur mu?
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Habertürk Anasayfa