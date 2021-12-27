Rusya'dan 1000 askerlik tatbikat

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre Rusya ordusu, batı sınırlarına gerçekleştirilecek muhtemel bir hava saldırısını püskürtmek için tatbikat gerçekleştirdi.

Interfax'ın haberine göre tatbikata 1000'e yakın asker katıldı.

Ukrayna yakınlarındaki bazı birliklerin ise kalıcı üslere dönmeye başladığı bildirildi.