HABERTURK.COM / Reuters

Avrupa ve ABD'deki üretim tesislerinde geçici olarak faaliyetlerini durduran Volkswagen, Rusya'daki fabrikasında da üretime ara verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, verilen kararın koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tedarik sorunundan kaynaklandığı belirtildi.

Alman otomotiv üreticisinin Rusya'daki fabrikasının 30 Mart- 10 Nisan tarihlerinde kapalı kalacağı belirtiliyor.

Son 2 hafta içinde Avrupa ve ABD'de birçok fabrika kapanırken, otomotiv üretimi durma noktasına geldi. Türkiye otomotiv sanayisinde de Ford Otosan, Toyota, Honda, Mercedes-Benz Türk, Otokar ve Türk Traktör üretimlerine geçici olarak verdiklerini duyurmuşlardı.

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