Rusya'da intihar saldırısı

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Serpuhov kentindeki bir Ortodoks okulunun önünde 18 yaşındaki bir kişi intihar saldırısı düzenledi. Olayda aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, 18 yaşındaki saldırganın okulun eski mezunlarından olduğunu ve öğretmenler ile rahibelere olan nefreti nedeniyle bu saldırıyı düzenlemiş olabileceğini belirtti.

Saldırganın öldüğü ifade edildirken polisin patlamayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü açıklandı. Moskova Bölgesi Soruşturma Komitesi sözcüsü Olga Vradiy, "13 Aralık'ta Serpukhov'daki bir manastıra bağlı okulda kimliği belirsiz bir kişi patlayıcı ile kendisini patlattı. Müfettişler ve adli tıp uzmanları hemen olay yerine gitti.. Soruşturma sürüyor" dedi.