Hastanede koronavirüs kaynaklı vakaların bulunduğu belirtilirken, yangında en az 1 kişinin öldüğü açıklandı. Yangın hastanenin giriş katındaki yoğun bakım ünitesinde bir oksijen tüpünün patlaması sonucu çıktığı belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildiği öğrenildi.

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