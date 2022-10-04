Savaş karşıtı protesto düzenlemişti: Ev hapsinden kaçtı

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Rusya'da televizyon kanalında akşam haberleri bülteni esnasında spikerin arkasına geçerek Rusya-Ukrayna savaşını protesto eden Marina Ovsyannikova ev hapsinden kaçtı. Rusya İçişleri Bakanlığı Ovsyannikova'nın arananlar listesinde olduğu bildirdi.

Rusya'nın federal televizyon kanallarından "Perviy Kanal"da geçtiğimiz günlerde, akşam haberlerinin yayınlandığı sırada elinde "savaşa hayır" yazılı pankartla spikerin arkasından ekrana çıkan 43 yaşındaki Ovsyannikova, protestosunun ardından gözaltına alınmıştı.

9 Ekim'e kadar ev hapsi kararı verilen Ovsyannikova'nın ev hapsinden kaçtığı aktarıldı. Ovsyannikova'nın suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılma ihtimali var.

Ovsyannikova, Moskova’da çıkarıldığı mahkemede, haber vermeden halka açık etkinlik düzenlemeyle ilgili yasayı ihlalden yargılanmış ve 30 bin ruble para cezasına çarptırılmıştı.