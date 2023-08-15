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        Haberler Dünya Rusya'da benzin istasyonunda patlama: En az 27 kişi hayatını kaybetti

        Rusya'da benzin istasyonunda patlama: En az 27 kişi hayatını kaybetti

        Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.08.2023 - 09:08
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        • 1

          Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda patlama olduğunu belirtti.

        • 2

          Patlamada 27 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Melikov, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        • 3

          Rus basınında yer alan haberlerde, patlama neticesinde başlayan yangının civardaki evlere sıçradığı belirtiliyor.

        • 4

          UKRAYNA MI GERÇEKLEŞTİRDİ?

          Patlamanın ardından bunun Ukrayna saldırısı olabileceğine dair pek çok iddia ortaya atılsa da nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

        • 5

          Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirildi.

        • 6

          * Haberin görselleri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Reuters videosundan servis edilmiştir.

        • 7
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