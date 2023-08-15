Rusya'da benzin istasyonunda patlama: En az 27 kişi hayatını kaybetti
Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nin Başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale şehrindeki benzin istasyonunda patlama olduğunu belirtti.
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Patlamada 27 kişinin öldüğü, 100 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Melikov, sağlık ve itfaiye ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
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Rus basınında yer alan haberlerde, patlama neticesinde başlayan yangının civardaki evlere sıçradığı belirtiliyor.
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UKRAYNA MI GERÇEKLEŞTİRDİ?
Patlamanın ardından bunun Ukrayna saldırısı olabileceğine dair pek çok iddia ortaya atılsa da nedenine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
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Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirildi.
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* Haberin görselleri Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Reuters videosundan servis edilmiştir.
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