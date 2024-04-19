Rusya: Batı, dikkatleri Gazze'deki olaylardan İran tehdidine çekmek istiyor

REKLAM advertisement1

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın "Komsomolskaya Pravda", "Sputnik" ve "Govorit Moskva" medya kuruluşlarına ortak röportaj verdi.

Gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtlayan Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, "Durum çok kötü. (Gazze'de) Şiddetin sona erdirilmesini, insani sorunlara çözüm bulunmasını ve Arapların, tüm güçlerin desteğiyle inisiyatif almasını, bir Filistin devleti kurma konusundaki sorumluğu üstlenmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Lavrov, "Orta Doğu'da terör ve aşırıcılığın çözülmeyen Filistin meselesiyle körüklendiğini" söyledi.

İran ile İsrail arasındaki gerilime de değinen Lavrov, Rusya'nın İran ve İsrail tarafıyla telefon görüşmeleri yaptığına dikkati çekerek, "Bu görüşmelerde İran'ın gerginlik istemediği yönündeki görüşünü net şekilde kaydettik ve İsraillilere ilettik." ifadesini kullandı. REKLAM Batılı ülkelerin, İran'ın nükleer silah kullanmak istediği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Burada uluslararası toplumun, insani durumun feci olduğu Gazze Şeridi'ndeki olaylardan dikkatinin İran tehdidine çekme isteği ve hedefi söz konusudur." dedi. Lavrov, İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını ve bunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından teyit edildiğini ifade etti.

UKRAYNA Ukrayna meselesi konusunda da konuşan Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevk ettiğini ve bu silahların Ukrayna tarafından Rus topraklarına karşı kullanıldığını söyledi. Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cephedeki hattın ileriye taşınması gerektiği yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Harkiv de burada önemli rol oynuyor. Özel askeri operasyonun sürdürülmesi gerektiğinden eminiz. Ukrayna'nın batı bölgelerinin kaderi ise belirsiz. Birçok siyasetçi bu konuda görüş paylaşıyor ancak Ukrayna aslen Rus ve Rus dünyasının bir parçası olmak, Rusça konuşmak istiyor." şeklinde konuştu.

NATO'nun sınırlarını Rusya'ya doğru genişlettiğine işaret eden Lavrov, Ukrayna'da bunun yapılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. REKLAM Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu ancak Ukrayna'ya bu konuda güvenmediklerini ifade ederek, "Müzakerelere hazırız ancak İstanbul’daki görüşmelerde yaptığımız gibi bu sefer müzakere döneminde çatışmaları durdurmayacağız. Sürecin devam etmesi gerekiyor. Gerçekler artık çok farklı. Bu gerçeklerin dikkate alınması gerekiyor. Burada sadece sahadaki durumu değil, anayasada yapılan değişiklikleri ve yeni 4 bölgenin dahil edilmesini kastediyorum." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna krizine çözüm olarak teklif ettiği Barış Formülünü değerlendiren Lavrov, bunun Rusya için "ültimatom" olduğunu vurgulayarak, "Zelenskiy ile görüşmeler birçok nedenden dolayı anlamsız." ifadesini kullandı. Lavrov, İsviçre'nin Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katıldığını ve bu nedenle Ukrayna konusunda müzakereler için uygun bir ülke olmadığını söyleyerek, "İsviçre tarafsız bir ülke değil. İsviçre, tarafsız bir ülkeden düşman olan bir ülkeye dönüştü." diye konuştu. Çin'in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin planını değerlendiren Lavrov, bunun Ukrayna'daki krize yol açan sebeplerinin belirlenmesini, "Soğuk Savaş" zihniyetinden vazgeçilmesini ve güvenlik alanındaki sorunlara çözümün bulunmasını öngördüğünü aktardı.

REKLAM Bakan Lavrov, Çin'in Ukrayna konusunda konferans düzenleme teklifini desteklediklerini ve bunun hem Rusya hem de Ukrayna için uygun olacağını dile getirdi. ERMENİSTAN Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Lavrov, Ermenistan'ın Rusya için hala müttefik ülke olduğunu söyledi. ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'ı Rusya'dan uzaklaştırmaya çalıştığını belirten Lavrov, Rusya ve Ermenistan arasında en üst düzeyde Karabağ'daki durumla ilgili görüşmelerin yapılacağı umudunu paylaştı. MOLDOVA Lavrov, Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi meselesine ilişkin ise "Batılı ülkelerin bu bölgeye gerilim noktası haline getirmeye çalıştığını" söyledi.

Sergey Lavrov, "Onlar (Batılılar), bu bölgenin askeri yollarla bastırılması gerektiğini ve böylece Rusya'nın bir stratejik yenilgi daha yaşayacağını söylüyor. Bu, başarısızlığa mahkum." ifadelerini kullandı. ALMANYA Almanya'da 2 kişinin Rus istihbaratına çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, bu şahısların Almanya'da Amerikan askeri üsleri dahil kritik öneme sahip unsurları patlatmaya hazırlandığı ileri sürüldüğüne dikkati çekti. Lavrov, "Almanya için son derece faydalı olan ve Kuzey Akım boru hatlarına aylarca hazırlanan NATO ülkelerine ait silahlı, deniz ve hava kuvvetlerinin dahil olduğu terör saldırısını kimse görmedi ancak söyledikleri gibi saldırı için hazırlanan bu iki vatandaşı hemen buldular." dedi.