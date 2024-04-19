Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya: Batı, dikkatleri Gazze'deki olaylardan İran tehdidine çekmek istiyor

        Rusya: Batı, dikkatleri Gazze'deki olaylardan İran tehdidine çekmek istiyor

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın, uluslararası toplumun dikkatini Gazze Şeridi'ndeki olaylardan İran tehdidine çekmek istediğini belirterek, "(Gazze'de) Şiddetin sona erdirilmesini, insani sorunlara çözüm bulunmasını ve Arapların, tüm güçlerin desteğiyle inisiyatif almasını, bir Filistin devleti kurma konusundaki sorumluğu üstlenmesini istiyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 19.04.2024 - 20:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Batı'ya Gazze eleştirisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın "Komsomolskaya Pravda", "Sputnik" ve "Govorit Moskva" medya kuruluşlarına ortak röportaj verdi.

        Gündemdeki konularla ilgili soruları yanıtlayan Lavrov, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, "Durum çok kötü. (Gazze'de) Şiddetin sona erdirilmesini, insani sorunlara çözüm bulunmasını ve Arapların, tüm güçlerin desteğiyle inisiyatif almasını, bir Filistin devleti kurma konusundaki sorumluğu üstlenmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

        NATO'dan Ukrayna kararı
        NATO'dan Ukrayna kararı

        Lavrov, "Orta Doğu'da terör ve aşırıcılığın çözülmeyen Filistin meselesiyle körüklendiğini" söyledi.

        İran ile İsrail arasındaki gerilime de değinen Lavrov, Rusya'nın İran ve İsrail tarafıyla telefon görüşmeleri yaptığına dikkati çekerek, "Bu görüşmelerde İran'ın gerginlik istemediği yönündeki görüşünü net şekilde kaydettik ve İsraillilere ilettik." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Batılı ülkelerin, İran'ın nükleer silah kullanmak istediği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Burada uluslararası toplumun, insani durumun feci olduğu Gazze Şeridi'ndeki olaylardan dikkatinin İran tehdidine çekme isteği ve hedefi söz konusudur." dedi.

        Lavrov, İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını ve bunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından teyit edildiğini ifade etti.

        UKRAYNA

        Ukrayna meselesi konusunda da konuşan Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah sevk ettiğini ve bu silahların Ukrayna tarafından Rus topraklarına karşı kullanıldığını söyledi.

        Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in cephedeki hattın ileriye taşınması gerektiği yönünde açıklama yaptığına dikkati çekerek, "Harkiv de burada önemli rol oynuyor. Özel askeri operasyonun sürdürülmesi gerektiğinden eminiz. Ukrayna'nın batı bölgelerinin kaderi ise belirsiz. Birçok siyasetçi bu konuda görüş paylaşıyor ancak Ukrayna aslen Rus ve Rus dünyasının bir parçası olmak, Rusça konuşmak istiyor." şeklinde konuştu.

        NATO'nun sınırlarını Rusya'ya doğru genişlettiğine işaret eden Lavrov, Ukrayna'da bunun yapılmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

        REKLAM

        Lavrov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu ancak Ukrayna'ya bu konuda güvenmediklerini ifade ederek, "Müzakerelere hazırız ancak İstanbul’daki görüşmelerde yaptığımız gibi bu sefer müzakere döneminde çatışmaları durdurmayacağız. Sürecin devam etmesi gerekiyor. Gerçekler artık çok farklı. Bu gerçeklerin dikkate alınması gerekiyor. Burada sadece sahadaki durumu değil, anayasada yapılan değişiklikleri ve yeni 4 bölgenin dahil edilmesini kastediyorum." dedi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna krizine çözüm olarak teklif ettiği Barış Formülünü değerlendiren Lavrov, bunun Rusya için "ültimatom" olduğunu vurgulayarak, "Zelenskiy ile görüşmeler birçok nedenden dolayı anlamsız." ifadesini kullandı.

        Lavrov, İsviçre'nin Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katıldığını ve bu nedenle Ukrayna konusunda müzakereler için uygun bir ülke olmadığını söyleyerek, "İsviçre tarafsız bir ülke değil. İsviçre, tarafsız bir ülkeden düşman olan bir ülkeye dönüştü." diye konuştu.

        Çin'in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin planını değerlendiren Lavrov, bunun Ukrayna'daki krize yol açan sebeplerinin belirlenmesini, "Soğuk Savaş" zihniyetinden vazgeçilmesini ve güvenlik alanındaki sorunlara çözümün bulunmasını öngördüğünü aktardı.

        REKLAM

        Bakan Lavrov, Çin'in Ukrayna konusunda konferans düzenleme teklifini desteklediklerini ve bunun hem Rusya hem de Ukrayna için uygun olacağını dile getirdi.

        ERMENİSTAN

        Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkileri değerlendiren Lavrov, Ermenistan'ın Rusya için hala müttefik ülke olduğunu söyledi.

        ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ermenistan'ı Rusya'dan uzaklaştırmaya çalıştığını belirten Lavrov, Rusya ve Ermenistan arasında en üst düzeyde Karabağ'daki durumla ilgili görüşmelerin yapılacağı umudunu paylaştı.

        MOLDOVA

        Lavrov, Moldova'nın içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Transdinyester bölgesi meselesine ilişkin ise "Batılı ülkelerin bu bölgeye gerilim noktası haline getirmeye çalıştığını" söyledi.

        Sergey Lavrov, "Onlar (Batılılar), bu bölgenin askeri yollarla bastırılması gerektiğini ve böylece Rusya'nın bir stratejik yenilgi daha yaşayacağını söylüyor. Bu, başarısızlığa mahkum." ifadelerini kullandı.

        ALMANYA

        Almanya'da 2 kişinin Rus istihbaratına çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, bu şahısların Almanya'da Amerikan askeri üsleri dahil kritik öneme sahip unsurları patlatmaya hazırlandığı ileri sürüldüğüne dikkati çekti.

        Lavrov, "Almanya için son derece faydalı olan ve Kuzey Akım boru hatlarına aylarca hazırlanan NATO ülkelerine ait silahlı, deniz ve hava kuvvetlerinin dahil olduğu terör saldırısını kimse görmedi ancak söyledikleri gibi saldırı için hazırlanan bu iki vatandaşı hemen buldular." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rusya
        #avrupa
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
        Penaltıları kağıda yazmış!
        Penaltıları kağıda yazmış!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Karısını mesaj ile tuzak kurup öldürdü!
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! 45 kent için "sarı" alarm!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası
        Galatasaray'da imza şov!
        Galatasaray'da imza şov!
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        İsrail basını: İran'a saldırı uçaktan atılan roketlerle gerçekleşti
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Boykot çağrısı sosyal medyayı ikiye böldü
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Ülke puanına kim kaç puan katkı verdi?
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Bitcoin 'halving' ile ilgili bilinmesi gereken her şey
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Akli dengesi yerinde değil raporu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Koç Holding’in yeni yönetim kurulu belli oldu
        Habertürk Anasayfa