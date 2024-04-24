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        Haberler Gündem Güncel Rüşvet alırken yakalanan 2 memur tutuklandı

        Rüşvet alırken yakalanan 2 memur tutuklandı

        İstanbul'da vergi borcu olan bir kişiden rüşvet istedikleri belirlenen vergi dairesinde çalışan 2 memur tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:31
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        Rüşvet alırken yakalanan 2 memur tutuklandı
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "kamusal görevin çıkar sağlamaya yönelik kullanılması" suçuna yönelik çalışma yaptı.

        Vergi dairesinde rüşvete suçüstü
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        Ekipler, gelir vergisi uzmanı ve icra memurunun, vergi borcu olan bir kişiden, hesaplarına bloke koymakla tehdit ederek 20 bin lira rüşvet aldığını tespit etti.

        Şüphelilerin, mağdurdan 40 bin lira daha talep ettiğini belirleyen ekipler, Esenyurt'ta müştekilerin seri numaraları daha önceden alınmış paraları şüphelilere verecekleri sırada operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        #rüşvet
        #vergi
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