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        İstanbul'da vergi dairesinde rüşvete suçüstü

        İstanbul'da vergi borcu olan bir kişiyi, tehdit ederek rüşvet istediği öne sürülen vergi dairesinde görevli gelir uzmanı ve icra memuru, para aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Rüşvet aldıkları anlar güvenlik kamerasıyla görüntülenen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 23.04.2024 - 13:13
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        • 1

          İstanbul'da vergi borcu olan bir kişi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek vergi Dairesi'nde görevli vergi uzmanı ile icra memuru hakkında suç duyurusunda bulundu.

        • 2

          Mağdur, kendisini arayan vergi uzmanı ile icra memurunun, borcu nedeniyle hesaplarına bloke konulacağını ancak bir miktar para karşılığında bu kararı erteleyebileceklerini söyleyerek rüşvet istediğini iddia etti.

          İddialar üzerine İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı.

        • 3

          Yapılan çalışmalarda şüphelilerin mağdur kişiyi önce arayarak 20 bin lira karşılığında hesabına bloke konulmayacağını söylediği, mağdur kişinin bu parayı verdiğini ancak şüphelilerin bu sefer de 40 bin lira para istedikleri belirlendi.

        • 4

          Şüphelilerin, 5 Nisan'da mağdurun Esenyurt'taki iş yerine giderek paraları elden teslim aldığını öğrenen ekipler, söz konusu adrese gitti.

        • 5

          Polisle iş birliği yapan mağdur, seri numaraları belli olan paraları şüphelilere ödedi.

        • 6

          Şüpheliler parayı aldıktan sonra araçlarıyla adresten ayrıldı.

        • 7

          Bu sırada takipte olan polis ekipleri, şüphelilerin aracını durdurarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

        • 8

          Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu, seri numaraları daha önceden alınan 5 bin lira ve soruşturmaya konu 10 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira nakit para, 1 sarı zarf ile lastikli desteler halinde toplam 11 bin 820 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

        • 9

          GELİR UZMANI VE İCRA MEMURU TUTUKLANDI

          Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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