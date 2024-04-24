Devrilip yanan TIR'dan kendileri çıktı! O anlar kamerada!
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, devrildikten sonra alev alan TIR'daki 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. TIR'daki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü
Mardin'de kaza, dün sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolu uluslararası İpekyolu’ndaki Atlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
TIR KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ
DHA'da yer alan habere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Gündoğdu Mezrası Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi.
BİR ANDA TIR ALEV ALDI
2 kişinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada, TIR alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR’daki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
TIR, vinç ile bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.