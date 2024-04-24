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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin’de devrilip yanan TIR'dan kendileri çıktı! O anlar kamerada! - Güncel son haberler

        Devrilip yanan TIR'dan kendileri çıktı! O anlar kamerada!

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, devrildikten sonra alev alan TIR'daki 2 kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. TIR'daki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:25
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        Devrilip alev alan TIR'da 2 kişi vardı! O anlar kamerada!
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        Mardin'de kaza, dün sabah saatlerinde Kızıltepe-Viranşehir kara yolu uluslararası İpekyolu’ndaki Atlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

        TIR KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Gündoğdu Mezrası Kavşağı’nda kontrolden çıkarak devrildi.

        BİR ANDA TIR ALEV ALDI

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        2 kişinin kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada, TIR alev aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR’daki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        TIR, vinç ile bölgeden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #mardin
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